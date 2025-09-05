Gia cảnh khốn khổ của 5 bà cháu

Cuộc sống 4 mẹ con hoàn toàn phụ thuộc vào bà Yech (SN 1957, mẹ chị YLưn). Bà Yech là trụ cột duy nhất của gia đình. Gần 70 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe suy giảm, đất sản xuất ít và bạc màu, bà vẫn phải gắng gượng lao động mỗi ngày để nuôi con gái và các cháu. Hàng ngày, bà đi làm thuê, nhổ cỏ, cuốc đất, ai thuê gì làm nấy, chắt chiu từng đồng lo miếng ăn, manh áo cho cả nhà.

Ông Pyưi, Trưởng thôn Ia Gri, cho biết, những năm qua, bệnh tình của chị YLưn nặng hơn, thường xuyên nói năng lảm nhảm, có khi đi lang thang. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai bà ngoại. Hàng xóm thương tình thi thoảng thuê bà Yech làm việc nhẹ, giúp thêm gạo muối, thức ăn những khi trời mưa gió. Rất mong những tấm lòng hảo tâm gần xa cùng chung tay tiếp sức cho gia đình đặc biệt khó khăn này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-34.

Tác giả: HỮU PHÚC

Tác giả: sggp.org.vn