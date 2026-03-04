Bệnh binh nuôi các em bệnh tật

Trò chuyện với chúng tôi, ông Tính cho biết, tháng 5-1971, khi vừa tròn 19 tuổi, ông lên đường nhập ngũ vào Tiểu đoàn 2, Binh trạm 15, Bộ tư lệnh Trường Sơn phục vụ chiến đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Năm 1980, do sức khỏe giảm sút, ông được đơn vị giải quyết về nghỉ theo chế độ bệnh binh, mất sức lao động 61%.

Ông Trương Trung Tính có 7 anh chị em, trong đó một người mất từ nhỏ, 4 người em là Trương Sỹ Hòa, Trương Sỹ Hợp, Trương Sỹ Phi, Trương Thị Lương đều bị bệnh tâm thần. Riêng người em Trương Thị Lương còn bị khuyết tật vận động. Trở về từ quân ngũ, vợ chồng ông Tính cùng anh trai gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Sau khi bố mẹ và anh trai lần lượt qua đời, vợ chồng ông Tính cáng đáng 4 người em bệnh tật.

Ông Trương Trung Tính (bên phải) và hai người em mắc bệnh tâm thần.

Với sự hỗ trợ của các con và khoản bảo trợ xã hội hằng tháng của các em, vợ chồng ông Tính cố gắng chắt bóp để các em không bị đứt bữa. Nhưng nỗi lo lớn nhất của ông là khi bản thân không còn đủ sức khỏe hoặc một mai nằm xuống, ai sẽ là người chăm sóc những người em bệnh tật? Nỗi lo ấy càng trở nên hiện hữu khi tháng 5-2025, ông Tính bị tai biến, gia đình phải bán hết tài sản có giá trị để đưa ông đi bệnh viện chữa trị mới vượt qua cửa tử. Ông Tính cố gắng luyện tập phục hồi, nhưng di chứng tai biến khiến ông rất khó khăn trong vận động, việc chăm sóc các em càng thêm vất vả. Trước hoàn cảnh đó, ông Tính bàn với vợ liên hệ các cơ sở từ thiện để gửi các em vào đó. May mắn, 2 người em là Trương Sỹ Hòa và Trương Thị Lương đã được 2 cơ sở từ thiện nhận chăm sóc, 2 người em còn lại vẫn ở cùng gia đình...

Đồng chí Phạm Xuân Bắc, Bí thư Chi bộ thôn Đông Kỷ B bày tỏ: "Gia đình bệnh binh Trương Trung Tính là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã, rất mong các cơ quan, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ để ông Tính có điều kiện chăm sóc các em tốt hơn".

Mọi sự giúp đỡ gửi về: Ông Trương Trung Tính, thôn Đông Kỷ B, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An; điện thoại: 0975312273, hoặc gửi qua số tài khoản của chị Phạm Thị Chi (con dâu ông Tính): 5121067841, Ngân hàng BIDV.

Nguồn tin: qdnd.vn