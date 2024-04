Cặp song sinh dính liền hé lộ chuyện chăn gối, giải tỏa thắc mắc của cư dân mạng

Thay vì trốn tránh, chị em song sinh dính liền Lupita Andrade và Carmen Andrade (23 tuổi) đến từ bang Connecticut, Mỹ lại rất cởi mở khi chia sẻ cuộc sống hẹn hò, cũng như cách sinh hoạt hàng ngày trên trang cá nhân của mình.

Your browser does not support the video tag.

Lupita và Carmen đã cùng gia đình chuyển từ Mexico đến Mỹ ngay từ khi còn nhỏ với hy vọng được phẫu thuật tách thân. Bác sĩ thông báo rằng họ chỉ sống được vài ngày do có chung quá nhiều bộ phận nội tạng, bao gồm hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, cơ quan sinh dục. Và quan trọng nhất, 2 cô gái chung phần xương sống dưới.

Vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, Lupita và Carmen hiện đều sống rất khỏe mạnh và đang theo học ngành y để trở thành y tá thú y. Để chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình, Lupita và Carmen đã đăng tải những video trả lời thắc mắc của mọi người trên trang TikTok cá nhân có 3,3 triệu người theo dõi và hơn 112 triệu lượt thích.

Trong một video đạt 9 triệu view, Lupita nói: "Chúng tôi sẽ thực hiện trả lời những câu hỏi của mọi người do không thể im lặng trước những câu hỏi tấn công, miệt thị liên quan đến cách đi vệ sinh, chuyện chăn gối, cùng nhiều vấn đề nhạy cảm khác".

Chia sẻ về mối tình nảy nở nhờ ứng dụng hẹn hò từ năm 2020, Carmen vô cùng cởi mở khi nói về người bạn trai Daniel. Khác với những người đàn ông mà Carmen từng trò chuyện, Daniel luôn tôn trọng và lắng nghe cô tâm sự. Cô cũng chưa bao giờ che giấu sự thật rằng mình là một cặp song sinh dính liền cho anh biết.

Daniel và Carmen đều rất yêu trẻ em nhưng họ không thể có con. Lupita và Carmen đều không thể mang thai bởi họ bị lạc nội mạc tử cung và đang dùng thuốc ức chế hormone để không có kinh nguyệt.

Cả Lupita và Carmen đều hy vọng sau những chia sẻ giải đáp thắc mắc, họ sẽ nhận được sự tôn trọng từ mọi người. "Chúng tôi không chỉ là một cặp song sinh dính liền, chúng tôi cũng là con người", hai chị em nghẹn ngào.

Tác giả: Hồng Phúc

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn