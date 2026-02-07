Cận cảnh biệt thự ngập hoa đào đón Tết của Đàm Vĩnh Hưng

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe món quà Tết độc bản là đào chuông Yên Tử ngay tại một cơ ngơi của mình. Ảnh: FBNV
Những cành đào chuông từ vùng núi Quảng Ninh được vận chuyển hỏa tốc bằng máy bay vào TP HCM để đảm bảo độ tươi. Ảnh: FBNV
Mr Đàm cho biết, loài hoa "quý tộc" này ở trên đỉnh mới được màu sắc đậm đà, còn dưới chân núi chỉ được màu nhạt. Ảnh: FBNV
Từng chùm hoa li ti, hình dáng như những chiếc chuông nhỏ nhắn, treo lủng lẳng trên cành khẳng khiu. Ảnh: FBNV
Cành đào chuông giúp không gian sống của Đàm Vĩnh Hưng thêm sang trọng. Ảnh: FBNV
Bức ảnh hé lộ một góc nhà rộng rãi của "ông hoàng nhạc Việt". Ảnh: FBNV
Tháng 11/2025, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đã hoàn tất việc bán biệt thự 2 mặt tiền ở TP HCM. Tuy nhiên, chủ mới cho nam ca sĩ thoải mái sử dụng biệt thự đến hết Tết Nguyên đán. Ảnh: FBNV
Dịp Tết năm ngoái, nam ca sĩ trang hoàng căn biệt thự bằng những vật dụng mang không khí Tết như hoa, câu đối...Ảnh: FBNV
Các lối đi trong nhà được Đàm Vĩnh Hưng trang trí bằng các chậu hoa Tết. Ảnh: FBNV
Nhiều khán giả diện áo dài đến chụp ảnh tại biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn