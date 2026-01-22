Cận cảnh biệt thự view sông Sài Gòn có 6 không gian tiếp khách

Mới đây, kênh YouTube NhaTo giới thiệu một căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Nhơn Trạch (Đồng Nai). Ảnh chụp màn hình
Công trình nằm trên khu đất rộng gần 600m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 500m2. Ảnh chụp màn hình
Không gian sân vườn đúng chất nghỉ dưỡng, có hồ cá, tiểu cảnh, cây xanh và khu vực bếp BBQ. Ảnh chụp màn hình
Hồ cá Koi uốn lượn, ôm quanh tất cả khu vực tiếp khách, nghỉ ngơi. Ảnh chụp màn hình
Lối đi thiết kế ở 4 phía căn nhà. Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, bên trong căn biệt thự có tới 6 không gian tiếp khách và chỉ 2 phòng ngủ chính. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách chính rộng, thoáng đãng có khoảng thông tầng cao tới 7 mét. Ảnh chụp màn hình
Cạnh đó là khu bếp và phòng ăn. Ảnh chụp màn hình
Cận cảnh khoảng thông tầng đắt giá. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ chính có cửa kính lớn lấy ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn sông Sài Gòn tuyệt đẹp. Ảnh chụp màn hình
Phòng tắm tiện nghi chẳng kém khu nghỉ dưỡng. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ dành cho con gái cũng ngập tràn ánh sáng. Ảnh chụp màn hình
Đặc biệt, sân thượng được thiết kế thành không gian thư giãn, đón khách với tầm nhìn đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn