4 kiểu phong thủy không nên tùy tiện thay đổi, nhiều người lại vô tình phá vỡ

Phong thủy xấu đương nhiên cần được điều chỉnh để cải thiện vận khí. Tuy nhiên, không phải bất cứ cục diện phong thủy nào cũng có thể tùy tiện thay đổi. Trong quan niệm phong thủy, có một số dạng đặc biệt nếu can thiệp thiếu cân nhắc có thể gây ra những biến động khó lường.

Phong thủy từ đường của dòng họ

Khi nhắc đến phong thủy, không thể bỏ qua từ đường nơi thờ cúng tổ tiên của một dòng họ. Từ đường thường được xây dựng tại vùng đất đầu tiên mà tổ tiên khai phá, lập nghiệp và sinh sống lâu dài. Trải qua nhiều thế hệ, nơi ấy trở thành trung tâm tâm linh của cả gia tộc, nơi đặt bài vị và tưởng nhớ những người đi trước.

Chính vì ý nghĩa đặc biệt đó, vị trí và thế đất của từ đường khi xây dựng ban đầu thường đã được lựa chọn rất cẩn trọng, thậm chí có sự tư vấn của những thầy phong thủy có kinh nghiệm. Không giống như phong thủy của một ngôi nhà riêng lẻ, từ đường liên quan đến cả một dòng họ với nhiều thế hệ con cháu.

Vì vậy, việc thay đổi phong thủy của từ đường cần được cân nhắc rất kỹ. Một sự điều chỉnh tưởng chừng nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện vốn đã hình thành từ lâu, kéo theo những biến động khó đoán trước.

Phong thủy mộ tổ

Mộ tổ cũng là một yếu tố phong thủy được xem là đặc biệt quan trọng và không nên tùy tiện di dời. Trong văn hóa Á Đông, phần mộ tổ tiên không chỉ là nơi an nghỉ của người đã khuất mà còn được tin là có sự liên hệ nhất định với vận khí của con cháu.

Chỉ trong những trường hợp bất khả kháng chẳng hạn phải giải tỏa để làm đường hoặc xây dựng công trình công cộng, việc di dời mộ phần mới được thực hiện. Ngoài những hoàn cảnh như vậy, việc thay đổi vị trí mộ tổ thường được khuyên nên tránh.

Bởi mộ tổ không chỉ liên quan đến một cá nhân mà đến nhiều thế hệ trong gia đình. Khi cục diện đất đai đã ổn định qua thời gian dài, nếu đột ngột thay đổi, có thể kéo theo những yếu tố khó kiểm soát.

Phong thủy đang ở thời kỳ vượng

Trong thực tế có không ít câu chuyện minh họa cho điều này. Có những cửa hàng hoặc doanh nghiệp làm ăn rất thuận lợi nhờ vị trí và không gian được cho là có phong thủy tốt. Tuy nhiên, khi việc kinh doanh phát đạt, chủ nhân thường muốn mở rộng hoặc cải tạo lại mặt bằng.

Có trường hợp sau khi mua thêm cửa hàng bên cạnh và đập thông để mở rộng diện tích, việc kinh doanh lại bắt đầu sa sút. Điều này khiến nhiều người cho rằng cục diện phong thủy ban đầu đã bị phá vỡ.

Tương tự, không ít doanh nghiệp sau khi phát triển mạnh đã xây dựng trụ sở mới hoành tráng hơn. Thế nhưng khi chuyển sang nơi mới, hoạt động kinh doanh lại không còn thuận lợi như trước. Dĩ nhiên thành bại của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trong quan niệm phong thủy, việc thay đổi môi trường khi vận khí đang tốt đôi khi cũng có thể tạo ra những biến động ngoài dự tính.

Vì vậy, khi mọi thứ đang vận hành suôn sẻ, nhiều người cho rằng tốt nhất nên thận trọng trước khi quyết định thay đổi lớn.

Phong thủy trong gia đình có người cao tuổi

Một trường hợp khác cũng thường được nhắc đến là khi trong nhà có người cao tuổi. Theo quan niệm phong thủy, khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe và sinh khí của con người có xu hướng suy giảm. Những thay đổi lớn trong môi trường sống như sửa nhà, thay đổi cấu trúc phòng ốc hoặc bố cục sinh hoạt đôi khi có thể tạo ra sự xáo trộn khiến người già khó thích nghi.

Vì vậy, nếu trong nhà có người lớn tuổi, việc cải tạo hay thay đổi phong thủy nên được cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ trong trường hợp thật sự cần thiết, chẳng hạn có yếu tố bất lợi rõ ràng, việc điều chỉnh mới nên được thực hiện.

Nói rộng ra, việc xem và điều chỉnh phong thủy vốn được xem là lĩnh vực đòi hỏi sự thận trọng. Khác với những lời dự đoán cá nhân, phong thủy thường liên quan đến không gian sống của nhiều người và có thể ảnh hưởng trong thời gian dài. Chính vì vậy, trong quan niệm truyền thống, mọi quyết định liên quan đến phong thủy đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh những thay đổi vội vàng có thể làm xáo trộn cục diện vốn đang ổn định.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn