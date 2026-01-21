Cận cảnh biệt thự 400m2 tại Việt Nam của ca sĩ Quang Dũng

Ở tuổi U50, ca sĩ Quang Dũng vẫn độc thân, rất phong độ và có cuộc sống khá sung túc trong căn biệt thự rộng khoảng 400m2 tọa lạc tại phường Phú Nhuận, TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự của Quang Dũng gồm 3 tầng, thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Ảnh: FBNV
Trong nhà có nhiều khu vườn, hồ cá Koi và khu sinh hoạt mở, tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Mỗi ngày, nam ca sĩ đều có sở thích uống cà phê, nhìn ngắm cá bơi dưới nước. Ảnh: FBNV
Phòng khách thiết kế với không gian mở, có nhiều hệ vách và cửa sổ nhìn ra vườn. Ảnh: FBNV
Nhờ vậy, ngôi nhà của Quang Dũng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV
Nam ca sĩ bày trí nhiều món decor hình Phật được anh dày công sưu tập. Ảnh: Ngosao
Khi ghé thăm, ca sĩ Thanh Thảo khen nhà Quang Dũng tiện nghi, ấm cúng, "đẹp hơn resort". Ảnh: FBNV
Một góc khác trong biệt thự của Quang Dũng. Ảnh: FBNV
Mỗi năm, Quang Dũng có vài lần tổ chức tiệc tiếp đón bạn hữu, người thân. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn