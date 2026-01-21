Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cận cảnh biệt thự 400m2 tại Việt Nam của ca sĩ Quang Dũng

Tại Việt Nam, ca sĩ Quang Dũng sống trong biệt thự 400 m2 tại TP HCM, gồm 3 tầng, theo phong cách Nhật Bản, có khu vườn, hồ cá Koi.

Ở tuổi U50, ca sĩ Quang Dũng vẫn độc thân, rất phong độ và có cuộc sống khá sung túc trong căn biệt thự rộng khoảng 400m2 tọa lạc tại phường Phú Nhuận, TP HCM. Ảnh: FBNV

Biệt thự của Quang Dũng gồm 3 tầng, thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Ảnh: FBNV

Trong nhà có nhiều khu vườn, hồ cá Koi và khu sinh hoạt mở, tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: FBNV

Mỗi ngày, nam ca sĩ đều có sở thích uống cà phê, nhìn ngắm cá bơi dưới nước. Ảnh: FBNV

Phòng khách thiết kế với không gian mở, có nhiều hệ vách và cửa sổ nhìn ra vườn. Ảnh: FBNV

Nhờ vậy, ngôi nhà của Quang Dũng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ bày trí nhiều món decor hình Phật được anh dày công sưu tập. Ảnh: Ngosao

Khi ghé thăm, ca sĩ Thanh Thảo khen nhà Quang Dũng tiện nghi, ấm cúng, "đẹp hơn resort". Ảnh: FBNV

Một góc khác trong biệt thự của Quang Dũng. Ảnh: FBNV

Mỗi năm, Quang Dũng có vài lần tổ chức tiệc tiếp đón bạn hữu, người thân. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: biệt thự 400m2 ,Ca sĩ Quang Dũng ,Cận cảnh ,Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP