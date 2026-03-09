Hầu hết gia chủ đặt 3 thứ này trong phòng khách mà không hay đang phạm phong thủy

Phòng khách không chỉ là không gian sinh hoạt chung của gia đình mà còn được xem là khu vực then chốt trong phong thủy ngôi nhà. Đây là nơi hội tụ và luân chuyển các nguồn năng lượng, đồng thời thể hiện rõ vận khí, tài lộc và sự thịnh vượng của gia chủ. Vì vậy, việc trang trí phòng khách cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh đặt những vật dụng không phù hợp có thể gây xáo trộn phong thủy và mang lại rắc rối không đáng có.





Phòng khách gọn gàng, bố trí hợp phong thủy không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực (Ảnh minh họa/Nguồn: Hstatic)



Trong thực tế, khi trang trí nhà cửa, nhiều người thường ưu tiên yếu tố thẩm mỹ và sự tiện nghi mà vô tình bỏ qua những nguyên tắc phong thủy cơ bản. Điều này dẫn đến việc đặt sai vị trí một số đồ dùng quen thuộc trong phòng khách, ảnh hưởng đến năng lượng chung của cả ngôi nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, có ba thứ tuyệt đối không nên đặt trong phòng khách nếu không muốn vận khí gia đình bị suy giảm.

Không nên lắp đặt gương trong phòng khách

Gương là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, thường được sử dụng để làm đẹp và tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn. Nhờ khả năng phản chiếu, gương giúp căn phòng trông sáng và thoáng đãng hơn khi được lắp đặt đúng chỗ.

Tuy nhiên, trong phong thủy, gương lại không được khuyến khích đặt trong phòng khách. Do đặc tính phản chiếu mạnh, gương có thể làm xáo trộn dòng chảy năng lượng trong không gian này. Khi lắp gương ở phòng khách, các nguồn năng lượng tích cực, thậm chí là tài lộc, có thể bị phản xạ và phân tán ra ngoài, khiến phong thủy tổng thể của ngôi nhà trở nên bất ổn. Vì vậy, nếu muốn sử dụng gương, gia chủ nên cân nhắc đặt ở những khu vực phù hợp hơn như phòng ngủ hoặc hành lang, tránh bố trí tại phòng khách.

Không đặt thùng rác ở giữa phòng khách

Thùng rác là vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày, giúp thu gom rác thải và giữ cho không gian sống luôn gọn gàng. Phòng khách là nơi các thành viên trong gia đình sinh hoạt nhiều nhất, đồng thời cũng là khu vực dễ phát sinh rác, nên việc có thùng rác trong phòng khách là điều khó tránh khỏi.

Việc đặt thùng rác ở giữa phòng khách được xem là điều tối kỵ, bởi rác thải tượng trưng cho uế khí, có thể làm ô nhiễm nguồn năng lượng tốt trong nhà. Cách bố trí này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động tiêu cực đến vận khí của gia đình. Tốt nhất, thùng rác nên được đặt ở khu vực khuất, gần nhà bếp hoặc trong góc phòng tắm để hạn chế ảnh hưởng đến phong thủy phòng khách.

Không đặt tủ lạnh trong phòng khách

Tủ lạnh là thiết bị gia dụng quan trọng, dùng để bảo quản thực phẩm và được xem là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy. Trong phong thủy, tủ lạnh thường được coi là vật liên quan đến tài lộc và nguồn tích trữ của gia đình. Chính vì vậy, việc đặt tủ lạnh trong phòng khách được cho là không phù hợp.

Thứ nhất, xét về công năng sử dụng, nhà bếp vẫn là vị trí thích hợp nhất để đặt tủ lạnh.

Thứ hai, theo quan niệm phong thủy, đặt tủ lạnh trong phòng khách có thể mang hàm ý tài lộc bị phân tán hoặc hao hụt, không tốt cho vận may của gia chủ. Để đảm bảo cả yếu tố tiện lợi lẫn phong thủy, tủ lạnh nên được bố trí gọn gàng trong khu vực bếp, tránh đặt tại không gian tiếp khách.

* Lưu ý: Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn