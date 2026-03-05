'Biệt phủ' 10.000m2 giữa cao nguyên xanh mát của nghệ sĩ Hoàng Mập

Thời gian gần đây, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước cơ ngơi "khủng" tọa lạc giữa cao nguyên xanh mát tại Lâm Đồng của nghệ sĩ Hoàng Mập. Ảnh: FBNV
Đây là công trình nam nghệ sĩ dành trọn 3 năm để hoàn thiện nhằm mục đích dưỡng già. Ảnh: FBNV
Tọa lạc trên một khu đồi thoai thoải tại Di Linh, biệt phủ của nghệ sĩ Hoàng Mập hiện ra như một ốc đảo tách biệt với sự ồn ào của phố thị. Ảnh: FBNV
Công trình bao gồm 4 khu nhà riêng biệt tọa lạc trên 4 thế đất đẹp, mỗi khu mang một phong cách kiến trúc riêng biệt. Ảnh: FBNV
Toàn bộ không gian được phủ kín bởi hàng trăm loại hoa, cây ăn trái, tạo khung cảnh xanh mướt quanh năm. Ảnh: FBNV
Kiến trúc chủ đạo của ngôi nhà mang phong cách truyền thống với mái ngói âm dương, hệ cột gỗ lớn. Ảnh: FBNV
Toàn bộ lối đi trong khuôn viên đều được lót đá tự nhiên, xen kẽ là thảm cỏ xanh mướt. Ảnh: FBNV
Dịp Tết vừa qua, dù khu vườn đã rực rỡ, nam nghệ sĩ vẫn đặt thêm nhiều chậu hoa mới và treo đèn lồng khắp nơi để tăng thêm không khí xuân. Ảnh: FBNV
Trước cửa nhà là một cây đào lớn. Ảnh: FBNV
Bên trong, nghệ sĩ Hoàng Mập dành riêng một phòng trưng bày bộ sưu tập gốm sứ, tạo nên giá trị độc bản cho biệt phủ. Ảnh: Thegioidienanh
Nam nghệ sĩ không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ về đam mê sưu tập đồ cổ của mình suốt hàng chục năm qua. Ảnh: FBNV
Một góc bình yên, xanh mướt tựa khu nghỉ dưỡng trong biệt phủ của Hoàng Mập. Ảnh: FBNV
