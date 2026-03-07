Vườn cây trĩu quả trong biệt thự nghỉ dưỡng của 'MC giàu nhất Việt Nam'

Mới đây, MC Đại Nghĩa chia sẻ loạt ảnh về cây ổi xiêm (hay còn gọi ổi tí hon) với những chùm quả chín mọng trồng tại cơ ngơi của anh ở Đà Lạt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Nam MC cho biết, giống cây này được một người em tại Đà Lạt tìm mua giúp. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Dù mới trồng được khoảng 6 tháng và không có nhiều thời gian tưới nước thường xuyên, cây vẫn phát triển tốt và cho trái dày đặc từ gốc đến ngọn. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Những chùm quả chín đỏ tím trông như trái sim, mọc sát nhau dọc theo các cành lá xanh tốt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Sự đan xen giữa quả xanh và quả chín tạo vẻ đẹp sum suê, đầy sức sống cho góc vườn nhà nam nghệ sĩ. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Từng chùm quả trĩu nặng với phần vỏ căng mịn, màu sắc từ xanh chuyển dần sang đỏ và tím đậm lạ mắt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Trái ổi có vị chua ngọt, ruột mềm. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Biệt thự của MC Đại Nghĩa tại Đà Lạt được bao bọc bởi rừng thông bạt ngàn và bầu không khí mát lành đặc trưng của cao nguyên. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Không đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, nơi đây còn là không gian để nam MC thực hành lối sống tối giản, ăn chay, thiền định và hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Bên trong nhà, mọi thứ được sắp đặt tối giản nhưng vẫn ấm áp với chất liệu mộc. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Góc nào trong nhà cũng ngập tràn cây và hoa. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn