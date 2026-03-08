Khám phá ngôi biệt thự đá nổi tiếng ở xứ ngàn hoa

gôi biệt thự Phi Ánh nằm tại địa chỉ số 1A-1B đường Quang Trung, phường Lâm Viên- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Đây được xem là ngôi biệt thự duy nhất tại Đà Lạt mang kiến trúc Tây Ban Nha và được xây dựng bằng đá granite- màu sắc chủ đạo của công trình.
Bức phù điêu cô gái Chăm cao khoảng 1,5m, đầu đội mũ vàng hình 3 ngọn tháp Chăm, chân quấn 4 vòng vàng còn nguyên vẹn, được đắp nổi ở phần tường vòm và gần cửa chính. Đây được coi là điều bí ẩn của biệt thự Phi Ánh.
Công trình độc đáo này được thiết kế với nhiều cửa số hình khác nhau, được xây dựng bằng những viên đá lớn.
Bên trong phòng khách của biệt thự, một lò sưởi được thiết kế theo phong cách phương Tây.
Biệt thự Phi Ánh được xây dựng vào năm 1928 theo lối kiến trúc xứ Basque (Tây Ban Nha) trên khu đất rộng khoảng 3.000 m² với kết cấu gồm 2 tầng nổi và 1 tầng hầm.
Công trình được xây theo ý tưởng của một viên chức người Pháp. Năm 1940, trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, vua Bảo Đại đã mua lại biệt thự này và dành tặng cho thứ phi Phi Ánh.
Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, sau năm 1975, biệt thự Phi Ánh từng là nơi sinh sống tập thể của nhiều hộ gia đình, sau đó bị bỏ hoang.
Đến năm 2007, công trình này được cơ quan chức năng giao cho một doanh nghiệp tu bổ và sử dụng. Hiện nay, biệt thự đã được đưa vào kinh doanh dịch vụ nhà hàng, phục vụ khách du lịch.
Các phù điêu văn hóa Chăm đang trang trí trên những bức tường của ngôi biệt thự này.
Từ khuy núm cửa, đến giá đèn tường vẫn còn được lưu giữ nguyên bản sau thời gian dài.
Hiện tại, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại biệt thự Phi Ánh mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan, check-in.
Tác giả: Bảo Yên
Nguồn tin: tcdulichtphcm.vn