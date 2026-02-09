Thời gian:
Cận cảnh biệt thự tân cổ điển 600m2 tại Phú Thọ

Từ tổng thể kiến trúc, tỷ lệ mặt tiền đến không gian, mọi chi tiết trong biệt thự đều được xử lý để tạo cảm giác bề thế, chỉn chu nhưng không nặng nề.

Mới đây, kênh YouTube NhaF giới thiệu một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ được xây dựng trên lô đất 600m2 tại Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ). Ảnh chụp màn hình NhaF

Riêng chiều rộng của mặt tiền lên tới 25 mét. Ảnh chụp màn hình NhaF

Thiết kế của công trình mang đậm phong cách tân cổ điển châu Âu. Ảnh chụp màn hình NhaF

Các đường phào chỉ, hoa văn vô cùng đẹp mắt khiến căn biệt thự trở nên khác với các công trình xung quanh. Ảnh chụp màn hình NhaF

Diện tích xây dựng chỉ khoảng 250m2, còn lại dành cho sân vườn với nhiều cây xanh. Ảnh chụp màn hình NhaF

Bên cạnh biệt thự đồ sộ, gia chủ còn xây một nhà thờ với chi phí hơn 2 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình NhaF

Lối vào sảnh chính cao thoáng, được ốp đá sang trọng, cửa bằng gỗ gõ đỏ. Ảnh chụp màn hình NhaF

Sau cửa chính là khoảng thông tầng với chiếc đèn chùm lớn tạo điểm nhấn. Ảnh chụp màn hình NhaF

Toàn bộ không gian trong nhà có tông trắng chủ đạo, điểm một chút là tông màu nâu của gỗ. Ảnh chụp màn hình NhaF

Phòng bếp được ngăn cách với các khu vực khác bằng cửa kính lớn. Ảnh chụp màn hình NhaF

Khu bếp luôn thoáng đãng nhờ bố trí nhiều cửa kính lấy sáng. Ảnh chụp màn hình NhaF

Phòng ngủ master được bố trí ngay tại tầng 1 để tiện cho việc di chuyển. Ảnh chụp màn hình NhaF

Khu vực sảnh trên tầng 2 có thể chiêm ngưỡng khu vực thông tầng. Trên tầng 2 có thêm phòng ngủ, phòng thay đồ. Ảnh chụp màn hình NhaF

Phòng tắm thiết kế không khác khách sạn 5 sao. Ảnh chụp màn hình NhaF

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

