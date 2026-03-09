Độc đáo ngôi nhà với những khoảng trống để 'thở'

Đi lên theo chiều dọc, cầu thang dẫn đến một sân trong rộng lớn ở trung tâm - một không gian sinh hoạt chung được mở rộng, đóng vai trò là "trái tim" của ngôi nhà. Các phòng ngủ riêng tư nằm ở hai đầu. Ảnh: Quang Dam