Độc đáo ngôi nhà với những khoảng trống để 'thở'

Nằm trên khu đất rộng 5×20 mét tại giao điểm của hai con hẻm nhỏ ở Đồng Nai, The Gap House là lời hồi đáp dịu dàng trước nhịp đô thị ngày một đặc kín. Ảnh: Quang Dam
Thay vì lấp đầy diện tích bằng những mảng tường đặc, ngôi nhà chọn “khoảng rỗng” làm hạt nhân, như một nhịp thở len lỏi giữa những khối bê tông san sát. Ảnh: Quang Dam
Thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng về vi khí hậu địa phương và bối cảnh xung quanh, một khoảng trống lớn được bố trí ở trung tâm tầng hai, được kết nối với hệ thống giếng trời hình ống thẳng đứng kéo dài xuyên suốt tòa nhà. Ảnh: Quang Dam
Giếng trời không chỉ để lấy sáng, mà trở thành cấu trúc bẫy gió, bắt nắng, điều tiết vi khí hậu, giữ cho không gian luôn mát lành và dễ chịu. Ảnh: Quang Dam
Kết quả là, các không gian bên dưới luôn mát mẻ và thông thoáng, phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Ảnh: Quang Dam
Trình tự không gian được mở ra thông qua nhịp điệu xen kẽ giữa các khu vực sinh hoạt chung và riêng tư. Ảnh: Quang Dam
Khu vực sinh hoạt chung bao gồm phòng khách và nhà bếp; phía sau đó là các không gian ngủ riêng tư hơn. Ảnh: Quang Dam
Đi lên theo chiều dọc, cầu thang dẫn đến một sân trong rộng lớn ở trung tâm - một không gian sinh hoạt chung được mở rộng, đóng vai trò là "trái tim" của ngôi nhà. Các phòng ngủ riêng tư nằm ở hai đầu. Ảnh: Quang Dam
Về vật liệu, đá tự nhiên tông màu tối được sử dụng làm vật liệu hoàn thiện chính, gợi cảm giác vững chắc và bền bỉ. Ảnh: Quang Dam
Sự biến đổi vốn có trong màu sắc của đá tạo ra những bề mặt chuyển đổi tinh tế, giàu chiều sâu thị giác. Ảnh: Quang Dam
Tầng trệt sử dụng tông màu đậm hơn để truyền tải sự ổn định và vững chắc, trong khi các tầng trên được xử lý bằng các gam màu sáng hơn, mang lại cho tòa nhà vẻ ngoài tinh tế và thoáng đãng hơn. Ảnh: Quang Dam
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn