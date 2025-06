Bốn cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An hiến máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân

Trong quá trình đang thực hiện nhiệm vụ được phân công tại đơn vị, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin có một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Nghệ An nguy kịch đang cần truyền gấp một lượng máu lớn để phẫu thuật.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, ngay lập tức, 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã đăng ký hiến 700 ml máu, kịp thời cứu các bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Hành động của các cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tác giả: Chu Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn