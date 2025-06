CSGT kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi qua cơn nguy kịch

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”. Qua đó, không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu quý giá để cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.

Trung tá Hoàng Lê Anh, Phó Trưởng phòng CSGT (ngoài cùng bên phải) kịp thời hiến máu, giúp cháu Lang Tâm Dy qua cơn nguy kịch

Đặc biệt, trong khi diễn ra chương trình, đơn vị tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về việc cháu Lang Tâm Dy trú tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, hiện điều trị tại khoa Huyết học đang rơi vào tình trạng nguy kịch do thiếu máu trầm trọng, cần truyền gấp một đơn vị máu thuộc nhóm máu hiếm. Không một phút do dự, Trung tá Hoàng Lê Anh, Phó Trưởng phòng CSGT lập tức đăng ký hiến máu trực tiếp để cứu bệnh nhân. Nhờ được hiến máu kịp thời, cháu Dy đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Cảm kích trước hành động nhân văn nói trên, gia đình cháu bé và bệnh viện đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT và cá nhân Trung tá Hoàng Lê Anh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT tham gia hiến máu tình nguyện

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn