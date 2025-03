Nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Trong tỉnh

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An về việc cần nhiều đơn vị máu nhóm A để điều trị, cứu chữa khẩn cấp cho một bệnh nhân đang nguy kịch, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đến Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, huy động đoàn viên có đủ điều kiện để tham gia hiến máu.