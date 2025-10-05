Bộ GD&ĐT yêu cầu không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông

Bộ GD&ĐT yêu cầu không sáp nhập trường mầm non nếu khoảng cách địa lý không phù hợp. Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn về việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Văn bản này nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đồng thời tạo thuận lợi cho học sinh, bảo đảm mỗi xã có đủ các cấp học cơ bản và trung tâm học tập cộng đồng.

Theo đó, việc sắp xếp phải bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên; đồng thời bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường.

Bộ GD&ĐT lưu ý không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp, và việc tổ chức phải đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục cũng như giáo dục bắt buộc.

Văn bản đồng thời yêu cầu không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, cũng như không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục thường xuyên cần phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của người dân tại địa phương, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch trong quá trình thực hiện.

Về tổ chức, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục; xây dựng phương án sắp xếp; chuẩn bị điều kiện để triển khai.

Với giáo dục mầm non và phổ thông, việc sáp nhập chỉ được thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, cùng với đó là ưu tiên giữ lại các điểm trường có cơ sở vật chất, giao thông thuận lợi và dân cư tập trung; giải thể những điểm trường lẻ không đạt chuẩn tối thiểu.

Các cơ sở thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại điểm trường chính. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ sở vật chất ở điểm trường cũ phải tuân thủ quy định pháp luật.

Hướng dẫn cũng nêu rõ mỗi xã phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức trường phổ thông nhiều cấp học, nhưng phải bố trí khu vực riêng cho từng cấp và bảo đảm điều kiện dạy học.

Ở vùng dân cư thưa thớt hoặc giao thông khó khăn, bộ yêu cầu ưu tiên mô hình trường tiểu học kết hợp trung học cơ sở. Đồng thời, các trường mầm non và tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn, trong cùng địa bàn cấp xã có thể sáp nhập theo lộ trình phù hợp.

Đối với giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT định hướng sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành các trung tâm liên phường, xã, theo chức năng và cơ cấu tổ chức. Các trung tâm học tập cộng đồng có thể được sắp xếp theo địa bàn xã, bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trung tâm học tập cộng đồng.

Tác giả:Thái An

Nguồn tin: znews.vn