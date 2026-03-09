Bài thi IELTS trên giấy sẽ ngừng trên toàn cầu từ giữa năm 2026

Thí sinh làm bài thi IELTS trên máy tính - Ảnh: BRITISH COUNCIL

Thống nhất thi IELTS trên máy tính trong năm 2026

Hệ thống International English Language Testing System (IELTS) vừa công bố thay đổi quan trọng trong cách tổ chức kỳ thi.

Theo thông báo đăng trên trang chính thức của hệ thống IELTS, từ giữa năm 2026, hình thức thi trên giấy sẽ không còn được cung cấp. Thông báo nêu rõ: "Từ giữa năm 2026, IELTS sẽ không còn cung cấp bài thi trên giấy; tất cả các bài thi IELTS sẽ được tổ chức trên máy tính".

Theo các đơn vị tổ chức, quyết định này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều thí sinh lựa chọn thi trên máy tính trong những năm gần đây. Hình thức thi này giúp rút ngắn thời gian trả kết quả, thường chỉ trong khoảng một đến hai ngày, đồng thời cho phép tổ chức nhiều ngày thi hơn và tạo sự linh hoạt cho người dự thi khi đăng ký.

Các đơn vị đồng sở hữu IELTS cũng nhấn mạnh việc chuyển sang thi trên máy tính không làm thay đổi bản chất của kỳ thi. Cấu trúc bài thi, dạng câu hỏi, cách chấm điểm và hệ thống điểm vẫn giữ nguyên như hiện nay. Kết quả IELTS tiếp tục được công nhận bởi các trường đại học, chính phủ và nhiều tổ chức trên thế giới.

Tuy vậy, dù thông báo nêu mốc từ giữa năm 2026 ("from mid-2026"), IELTS không đưa ra một ngày áp dụng chung cho toàn cầu. Theo các tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Anh, thời điểm triển khai cụ thể có thể khác nhau tùy từng thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc mỗi quốc gia hoặc khu vực có thể dừng tổ chức thi IELTS trên giấy vào những thời điểm khác nhau trong năm 2026, tùy theo kế hoạch triển khai của các trung tâm khảo thí.

Hình thức thi IELTS trên giấy sẽ bị "khai tử" trong năm 2026 - Ảnh: IDP

Các thị trường chuyển đổi ra sao?

Một số thị trường đã công bố mốc thời gian cụ thể. Chẳng hạn, theo thông báo của hệ thống IELTS do IDP điều hành tại Canada, ngày 27-6 sẽ là ngày cuối cùng tổ chức bài thi IELTS trên giấy tại Canada. Sau thời điểm trên, các kỳ thi IELTS tại quốc gia này sẽ được tổ chức hoàn toàn trên máy tính.

Ngoài Canada, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng đang triển khai lộ trình tương tự trong năm 2026.

Một số thị trường tại Trung Đông và Nam Á đã thông báo dừng hình thức thi trên giấy nhằm chuyển sang thi trên máy tính, đồng thời tăng cường bảo mật cho kỳ thi và tạo điều kiện linh hoạt hơn cho thí sinh.

Ở một số quốc gia, việc chuyển đổi đã diễn ra từ trước. Tại Việt Nam, hình thức thi IELTS trên giấy đã được dừng từ 29-3-2025, theo thông báo của các đơn vị tổ chức kỳ thi.

Nhìn chung, thí sinh tại Việt Nam hiện nay đã quen với hình thức thi trên máy tính trước khi xu hướng này được triển khai rộng rãi trên toàn cầu.

Bên cạnh việc chuyển sang thi trên máy tính, hệ thống IELTS cũng giới thiệu một số cải tiến trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Một trong những tính năng đáng chú ý là One Skill Retake, cho phép thí sinh thi lại riêng một kỹ năng - nghe, nói, đọc hoặc viết - để cải thiện điểm số thay vì phải thi lại toàn bộ bài thi.

Ngoài ra để hỗ trợ những thí sinh vẫn quen viết tay, IELTS cho biết tại một số địa điểm nhất định có thể triển khai tùy chọn "Writing on Paper". Với lựa chọn này, thí sinh có thể viết tay phần thi Writing trên giấy, trong khi các phần Listening và Reading vẫn được thực hiện trên máy tính.

IELTS cũng khẳng định việc dừng hình thức thi trên giấy không ảnh hưởng đến giá trị của các chứng chỉ đã được cấp trước đây. Những kết quả IELTS đã thi theo hình thức trên giấy vẫn có giá trị trong thời hạn khuyến nghị hai năm như quy định hiện hành.

Ra đời từ năm 1989, IELTS hiện là một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm có hàng triệu thí sinh tham gia kỳ thi này nhằm phục vụ mục tiêu học tập, làm việc hoặc định cư tại nhiều quốc gia. Trong suốt gần bốn thập kỷ qua, bài thi IELTS chủ yếu được tổ chức dưới hình thức thi trên giấy tại các trung tâm khảo thí. Việc chuyển sang tổ chức thi trên máy tính từ giữa năm 2026 vì vậy được xem là một bước thay đổi lớn trong lịch sử của kỳ thi này, đồng thời phản ánh xu hướng số hóa ngày càng rõ rệt trong các hệ thống khảo thí quốc tế.

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn