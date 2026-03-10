Học sinh cả nước được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5?

Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4/2026. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên lịch nghỉ sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4.

Với những trường học không tổ chức học vào thứ Bảy, học sinh có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến hết 27/4/2026.

Sau kỳ nghỉ này, học sinh trở lại trường học trong hai ngày 28 và 29/4, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo.

Đối với dịp 30/4 – 1/5, năm nay, ngày 30/4 rơi vào thứ Năm và 1/5 rơi vào thứ Sáu. Kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần, học sinh tại nhiều địa phương sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết ngày 3/5/2026.

Như vậy, trong khoảng thời gian cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026, học sinh cả nước sẽ có hai đợt nghỉ lễ gần nhau, trong đó phổ biến gồm 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày nghỉ dịp 30/4 – 1/5.

Tuy nhiên, lịch nghỉ cụ thể có thể được các địa phương điều chỉnh phù hợp với kế hoạch năm học của từng tỉnh, thành phố theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

