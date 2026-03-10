Từ chối chứng chỉ Aptis ESOL: Quyền lợi sinh viên có được đảm bảo?

Học viện Tài chính

Sinh viên lo lắng vì chứng chỉ Aptis ESOL chưa được trường chấp nhận

Phản ánh tới Báo Giáo dục và Thời đại, Em N.B.P. sinh viên năm cuối tại Học viện Tài chính cho biết, thời gian vừa qua, P. đã hoàn thành kỳ thi tiếng Anh, Aptis ESOL International Certificate (sau đây gọi tắt là Aptis ESOL) và được cấp chứng chỉ quốc tế bởi Hội đồng Anh (British Council). Kỳ thi được tổ chức tại địa điểm thi số 188 Cầu Giấy, Hà Nội (địa điểm tổ chức thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt).

Đáng lưu ý, khi P. sử dụng chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL để thực hiện thủ tục làm chuẩn đầu ra ngoại ngữ lại không được Học viện Tài chính chấp thuận bởi lý do là loại chứng chỉ này không thuộc trong danh mục những chứng chỉ ngoại ngữ được áp dụng tại Học viện Tài chính hiện nay gồm: IELTS, TOEFL iBT, TOEIC…

Em N.B.P. chia sẻ, việc chứng chỉ tiếng anh Aptis ESOL không được nhà trường chấp thuận đang gây ra không ít lo lắng trong giai đoạn cận kề xét tốt nghiệp của riêng cá nhân P. và các bạn sinh viên cùng khoá.

“Phần lớn chúng em lựa chọn thi chứng chỉ tiếng anh Aptis ESOL vì đây là kỳ thi do Hội đồng Anh tổ chức và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chúng em đã chủ động tìm hiểu thông tin trước khi đăng ký thi và biết rằng chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL đã đầy đủ pháp lý, nhưng khi nộp hồ sơ làm chuẩn đầu ra để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp thì lại không được nhà trường chấp nhận nên chúng em đang rất hoang mang.

Nếu chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL không được chấp thuận, ngoài trường hợp của em sẽ có rất nhiều các bạn sinh viên phải thi lại các chứng chỉ khác để đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ của phía nhà trường. Việc này sẽ phát sinh thêm rất nhiều chi phí, thời gian ôn luyện, cũng như ảnh hưởng đến tiến độ xét tốt nghiệp của chúng em”, Em N.B.P. cho biết.

Theo tìm hiểu, ngày 31/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 925/QĐ-BGDĐT công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Như vậy, về mặt pháp lý, chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL hoàn toàn hợp lệ và tương đương với các chứng chỉ quốc tế khác đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tại Việt Nam, đủ điều kiện xét chuẩn đầu ra của môn ngoại ngữ. Do đó, việc Học viện Tài chính từ chối công nhận loại chứng chỉ này làm chuẩn đầu ra để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đang khiến không ít sinh viên, phụ huynh bức xúc.

Quyết định số 925/QĐ-BGDĐT công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Quyền lợi sinh viên có được đảm bảo?

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, bộ phận truyền thông của Học viện Tài chính thừa nhận tính pháp lý của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL.

Qua trao đổi, vị này cho biết đã làm việc với trung tâm phụ trách vấn đề chứng chỉ và hiện đang trình ban lãnh đạo Học viện Tài chính để đưa chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL vào diện đủ điều kiện làm chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp. Dự kiến trong tháng 3 hoặc đầu tháng 4 sẽ hoàn thiện, bởi còn liên quan đến việc xét tốt nghiệp của các bạn sinh viên K60.

Quyết định số 925 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (được ban hành từ tháng 3/2023) công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Học viện Tài chính vẫn đang trong quy trình để đưa chứng chỉ này vào diện được xét tốt nghiệp. Sự chậm trễ này đang đặt ra câu hỏi về tiến độ điều chỉnh quy định nội bộ nhằm bảo đảm sự thống nhất với chính sách quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các sinh viên khóa K60, trong đó có em Em N.B.P. sẽ xét tốt nghiệp vào tháng 4/2026. Như vậy, sự chậm trễ trong quy trình hành chính của nhà trường liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tương lai nghề nghiệp của sinh viên hay không?

Trong bối cảnh nhiều trường đại học khác đã từng bước cập nhật và chấp nhận thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, việc một số sinh viên tại Học viện Tài chính vẫn gặp vướng mắc cho thấy quá trình cập nhật chính sách tại nhà trường là chưa theo kịp thực tiễn.

Quyền lợi của sinh viên không thể "bị treo" vì những quy trình "đang thực hiện", kéo dài, không có thời gian hoàn thành cụ thể. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Học viện Tài chính mà là bài học về trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc thực thi đúng quy định của Nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của các sinh viên Học viện Tài chính, đề nghị cơ quan hữu trách có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Học viện Tài chính cập nhật danh mục chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với quy định hiện hành.

Nếu Học viện Tài chính không điều chỉnh kịp thời việc công nhận chứng tiếng anh Aptis ESOL sẽ khiến cho nhiều sinh viên phải thi lại các chứng chỉ khác, tốn thêm tiền bạc, thời gian và có nguy cơ cao bị trễ tốt nghiệp. Trong khi đó, với thị trường việc làm cạnh tranh như hiện nay, việc chậm vài tháng tốt nghiệp có thể khiến các em đánh mất cơ hội việc làm tốt.

