Mexico thu giữ hàng tấn cocaine trôi nổi trên Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông báo của SSPC cho biết chiến dịch thu giữ ma túy trên được thực hiện nhờ thông tin tình báo và sự hỗ trợ của hoạt động giám sát trên không. Hai tàu quân sự đã phát hiện và thu giữ 80 kiện hàng chứa khoảng 2 tấn cocaine trôi nổi trên biển, trong khi không phát hiện đối tượng khả nghi liên quan và tàu thuyền ở khu vực lân cận.

Trước đó, hôm 8/3, giới chức Mexico cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ khoảng 490 kg ma túy đá tại thành phố San Luis Río Colorado, bang miền Bắc Sonora. Vụ việc diễn ra trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành tuần tra và trinh sát. Ngoài số ma túy trên, lực lượng an ninh còn thu giữ 2 phương tiện cùng 2 thiết bị ăngten Starlink phục vụ kết nối Internet vệ tinh.

Trong một chiến dịch khác, lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 1kg nhựa thuốc phiện và nhiều loại vũ khí tại khu vực giáp ranh giữa 2 bang miền Bắc Chihuahua và Sinaloa.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico Omar García Harfuch cho biết, kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức vào tháng 10/2024, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ gần 43.450 đối tượng liên quan đến các tội phạm nghiêm trọng, thu giữ hơn 22.830 khẩu súng và 327 tấn ma túy, trong đó có hơn 60 tấn cocaine trên biển. Chính phủ Mexico nhận định các chiến dịch trên đã góp phần làm giảm 42% số vụ giết người có chủ ý trên toàn quốc.

Chính quyền Mexico đang triển khai chiến lược an ninh dựa trên 4 trụ cột, gồm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tội phạm, củng cố lực lượng Vệ binh Quốc gia, tăng cường công tác tình báo và điều tra, và phối hợp với chính quyền các bang.

Tác giả: Phương Lan

Nguồn tin: baotintuc.vn