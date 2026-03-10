3 anh em triệu phú bất động sản Mỹ bị kết tội buôn bán tình dục

Ông Oren Alexander (trái) và ông Tal Alexander chụp ảnh chung ở thành phố Miami (Mỹ) vào tháng 11-2021 - Ảnh: AP

Theo Hãng thông tấn AP, ngày 9-3, ba anh em nhà Alexander - trong đó có hai người từng là nhà môi giới bất động sản thành công bậc nhất nước Mỹ - đã bị kết tội buôn bán tình dục sau phiên tòa kéo dài 5 tuần. Họ bị cáo buộc dùng ma túy và vũ lực để cưỡng hiếp hàng chục phụ nữ.

Ông Oren và Tal Alexander từng làm việc tại tập đoàn bất động sản danh tiếng Douglas Elliman trước khi thành lập công ty riêng.

Em song sinh của ông Oren là Alon Alexander làm việc tại công ty an ninh tư nhân của gia đình. Báo The Economic Times ước tính tổng tài sản của cả ba lên đến 150-200 triệu USD.

Phán quyết được đưa ra sau khi 11 phụ nữ làm chứng rằng họ bị ít nhất một người trong số này tấn công tình dục.

Các nạn nhân kể lại những vụ tấn công xảy ra sau khi họ được mời đến các địa điểm nghỉ dưỡng, gồm chuyến du ngoạn bằng thuyền ở vùng Caribbean và chuyến trượt tuyết ở thành phố Aspen, bang Colorado.

Theo các công tố viên, hơn 60 phụ nữ cho biết đã bị ít nhất một trong ba anh em nhà Alexander cưỡng hiếp.

Các luật sư bào chữa cho rằng những người tố cáo có trí nhớ kém hoặc đang muốn trục lợi từ khối tài sản của ba anh em.

Dù thừa nhận thân chủ là những người đào hoa, các luật sư khẳng định mọi hành vi tình dục đều là tự nguyện.

Phiên thảo luận của bồi thẩm đoàn bắt đầu từ ngày 5-3.

Ba người còn phải đối mặt với khoảng 20 vụ kiện khác, trong đó có vụ do bà Tracy Tutor - ngôi sao chương trình Million Dollar Listing Los Angeles trên kênh Bravo - đệ trình ngày 5-3.

Bà cáo buộc ông Oren Alexander đánh thuốc mê và hành hung bà trong nhà vệ sinh một nhà hàng ở New York bên lề một sự kiện bất động sản.

Theo lời một số nhân chứng, ba anh em gặp gỡ phụ nữ tại các hộp đêm, bữa tiệc và ứng dụng hẹn hò, rồi đưa một số người đến những địa điểm sang trọng với vé máy bay và chỗ ở hạng sang. Một số nạn nhân mô tả cảm giác mất kiểm soát cơ thể dù mới uống chưa đến một ly rượu.

Các công tố viên bác bỏ lập luận rằng người tố cáo muốn trục lợi. Công tố viên Elizabeth Espinosa cho bồi thẩm đoàn biết chỉ có hai người đang có vụ kiện chờ giải quyết, và cả hai đều là người giàu có.

Một phụ nữ làm chứng cho biết cô bị ông Alon Alexander cưỡng hiếp ở Aspen vào năm 2017, khi mới 17 tuổi. Cô cho biết mình là con gái của một tỉ phú.

Một nhân chứng lập luận: "Nếu có một đứa trẻ cầm gậy đánh người khác, hãy lấy gậy của nó đi. Tiền là cây gậy của họ, vì vậy hãy lấy tiền đi để họ không thể làm hại người khác nữa".

Các công tố viên cho biết ba anh em đã gửi email tuồn ma túy - mà họ gọi là "đồ tiệc tùng" - lên tàu du lịch, đồng thời quay video ít nhất một vụ cưỡng hiếp và chia sẻ ảnh của các nạn nhân.

Tác giả: Hiếu Nhân

