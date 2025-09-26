Bộ GD&ĐT bác tin đồn về phương án sắp xếp các trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phát đi cảnh báo về thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn về các phương án hình thành cụm trường đại học tại Hà Nội, chẳng hạn cụm kỹ thuật - công nghệ quốc gia gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Điện lực, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Mỏ - Địa chất; hay cụm y - sức khỏe quốc gia với Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng, Học viện Y học cổ truyền…

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT khẳng định, những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ cung cấp.

"Đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này", Bộ GD&ĐT nêu.

Trước đó, tại hội nghị Giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết sắp tới, trừ các trường khối công an, quân đội và trường tư thục, sẽ có cuộc "đại sắp xếp" lại khoảng 140 trường đại học công lập. Việc này nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, thiếu phát triển giữa các trường, đặc biệt là những trường gần nhau về lĩnh vực.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tính toán nhiều phương án khác nhau. Bộ sẽ có kịch bản cho từng trường với phương án tốt nhất, gồm cả chỉ định nhân sự.

