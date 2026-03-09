Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 250 chỉ tiêu đại học hệ dân sự

Về phạm vi tuyển sinh, Trường Đại học PCCC tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

Về phương thức xét tuyển, Trường Đại học PCCC xét tuyển dựa trên 3 phương thức. Điều kiện xét tuyển đối với từng phương thức cụ thể như sau:

+ Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia môn Toán, Vật lý, Hóa học và thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm sàn do Trường Đại học PCCC quy định (sẽ thông báo sau); 4 tổ hợp xét tuyển bao gồm: A00, A01, D07 và D01; trong đó đối với tổ hợp D01 học bạ các năm học THPT có điểm tổng kết môn Vật lý hoặc Hóa học đạt từ 5,0 điểm trở lên.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (học bạ): Thí sinh có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01(Toán, Vật lý, Anh văn), D07 (Toán, Hóa học, Anh văn) của các năm học cấp THPT đạt từ 5,0 trở lên.

Đối với thí sinh dự tuyển tốt nghiệp THPT năm 2026 tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ Văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm.

Học viên Trường Đại học PCCC giới thiệu, lan tỏa thông tin tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2026.

Quy tắc quy đổi độ lệch điểm ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển:

+ Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến là 15,0 điểm. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

+ Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Độ lệch giữa các tổ hợp điểm thi Tốt nghiệp THPT và bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển các phương thức sẽ thông báo sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học PCCC. Địa chỉ: số 243 Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.225.2313. Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp cho trường theo đường bưu điện, chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại nhà trường.

Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy, lộ trình tăng học phí tối đa học phí đại học chính quy hệ dân sự chương trình chuẩn năm học 2026-2027 là: 2.090.000 đồng/1 tháng.

Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thông báo cập nhật của nhà trường.

Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là một ngành học đặc thù, hiện chỉ được đào tạo chính quy tại Trường Đại học PCCC. Chính vì vậy, học viên hệ dân sự tại Trường Đại học PCCC cũng được sở hữu những lợi thế rất riêng của cơ sở đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực PCCC.

Học viên sau khi tốt nghiệp ra trường được nhà trường định hướng, giới thiệu việc làm đến các sở ban ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài để có cơ hội để phát triển chuyên môn về lĩnh vực PCCC và khẳng định năng lực của bản thân.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân