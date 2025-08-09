Bộ đội vượt khó giúp dân vùng lũ hiệu quả

Hơn hai tuần sau thiên tai, cảnh tượng tại đây vẫn ngổn ngang. Những đoạn đường bị đất đá chắn ngang như bức tường, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi hoặc vùi lấp trong bùn đã khô cứng; trường học, nhà văn hóa phủ kín lớp đất dày, ẩm ướt. Tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An, hệ thống điện vẫn chưa thể khôi phục vì hạ tầng hư hỏng nặng, nhiều hộ dân phải sang nhà hàng xóm hoặc người thân tá túc. Những khối đất đá khổng lồ tràn xuống đường khiến việc dọn dẹp bằng sức người gần như bất khả thi.

Hai bên con đường qua bản Ta Đo, xã Mường Típ đất đá chất cao.

Đất đá chắn ngang vào vào nhà dân.

Một ngôi nhà bị lũ tàn phá.

Căn nhà bằng gỗ xiêu vẹo sau lũ.

Bà Loong Y Khin, ở bản Ta Đo, xã Mường Típ, sống neo đơn trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương dựng lên cách đây vài năm. Cơn lũ dữ vừa qua đã tràn vào, nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà trong lớp bùn đất đặc quánh, ngổn ngang đá sỏi. Từ ngày nước rút, bà phải lên ở nhờ nhà hàng xóm trên triền núi cao, bởi sức một mình không thể chống chọi với khối bùn đất nặng nề ấy. Một ngày, một nhóm chiến sĩ được điều động đến giúp. Tiếng xẻng, tiếng cuốc chan chát vang lên hòa cùng tiếng bùn đất bị hất ra ngoài. Sau một ngày miệt mài, tấm áo các chiến sĩ không còn một chỗ khô, căn nhà nhỏ của bà Khin đã được dọn sạch, trả lại sự gọn gàng sau những ngày bị lũ tàn phá.

Các chiến sĩ giúp dọn dẹp nhà bà Loong Y Khin sau lũ.

Để đến được các điểm dân cư, bộ đội phải hành quân qua những con đường núi cao, nhiều điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngày đầu đặt chân đến Mường Típ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 đã nhanh chóng dọn sạch Nhà đa chức năng của Trường Tiểu học Mường Típ 2 để tận dụng làm nơi nghỉ ngơi. Mất điện nhiều ngày đồng nghĩa với việc thiếu nước sinh hoạt, buộc đơn vị phải kéo gần 1km đường ống dẫn nước từ suối về. Lương thực, thực phẩm được mang theo đủ dùng trong 3 ngày, sau đó bộ phận hậu cần phải tổ chức xe tiếp tế vượt qua quãng đường hiểm trở tới 3 điểm Mường Típ, Mỹ Lý, Bắc Lý.

Bộ đội dẫn nước suối về sử dụng.

Các chiến sĩ giúp dân thu gom những đồ đạc bị ngâm trong bùn đất.

Bộ đội Sư đoàn 324 tích cực giúp bà con bản Ta Đo, xã Mường Típ dọn lũ.

Với phương châm “giúp dân hiệu quả, bảo đảm an toàn”, bộ đội Sư đoàn 324 không chỉ khắc phục khó khăn trước mắt mà còn tính đến giải pháp lâu dài, bảo đảm an toàn cho lực lượng và người dân. Đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa chỉ huy và chính quyền địa phương, là kế hoạch tiếp tế hậu cần hợp lý, và là tinh thần không ngại gian khổ vì nhân dân vùng biên giới đang rất cần sự sẻ chia. Trước khối lượng công việc khổng lồ, Sư đoàn 324 bố trí lực lượng khoa học. Công việc diễn ra liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc an toàn, duy trì kỷ luật.

Giữa núi rừng Tây Nghệ An vẫn còn mịt mù đất đá sau lũ, màu áo xanh bộ đội trở thành điểm tựa vững chắc để cuộc sống nơi đây sớm hồi sinh.

Tác giả: Hoa Lê

Nguồn tin: qdnd.vn