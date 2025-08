Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua ở miền Tây Nghệ An đã khiến 4 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Toàn tỉnh có gần 7.500 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn hecta hoa màu, ao nuôi thủy sản và nhiều công trình dân sinh như cầu tràn, trường học, trạm y tế… bị cuốn trôi hoặc vùi lấp. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 3.600 tỉ đồng.

Nhiều địa bàn như các xã Hữu Kiệm, Mỹ Lý, Mường Típ, Tương Dương, Nhôn Mai… bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở, giao thông tê liệt, đời sống người dân bị đẩy vào cảnh vô cùng khó khăn.

Trận lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho miền Tây Nghệ

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng phê duyệt gói hỗ trợ 317 tỷ đồng, trong đó: 205 tỷ đồng được trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh; 112 tỷ đồng còn lại đến từ Quỹ cứu trợ thông qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Nguồn kinh phí sẽ được ưu tiên phân bổ cho các địa phương theo mức độ thiệt hại thực tế, với trọng tâm là: Hỗ trợ xây lại nhà ở cho người dân mất nhà cửa; khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu: trường học, trạm y tế, đường giao thông; ổn định sinh kế, sản xuất nông nghiệp sau lũ.

Trước đó, ngày 2/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1653/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp 250 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để giúp 3 tỉnh chịu thiệt hại nặng do mưa lũ gồm: Nghệ An, Điện Biên và Sơn La. Trong đó, tỉnh Nghệ An được phân bổ 100 tỷ đồng, mức cao nhất trong 3 tỉnh.

Không chỉ chính quyền vào cuộc quyết liệt, hàng vạn tấm lòng từ khắp mọi miền đất nước cũng đang chung tay chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ miền Tây Nghệ An. Từ Hà Nội, Lào Cai, Đắk Lắk đến các tỉnh lân cận, những đoàn xe cứu trợ chở đầy gạo, mì tôm, nước uống, áo phao, thuốc men đã vượt suối, băng đèo để tiếp tế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Ngọc Anh

Tại các điểm nóng như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Xén, lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân không quản hiểm nguy, dùng dây thừng, xuồng máy để đưa hàng hóa vào từng hộ dân bị cô lập.

Nhiều nhóm thiện nguyện như “Hướng về miền Tây xứ Nghệ”, “Bếp cơm 0 đồng”, hay các câu lạc bộ từ thiện địa phương cũng góp sức, mang từng bao gạo, thùng mì, chiếc áo ấm đến tận tay bà con đang vật lộn trong hoang tàn sau lũ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng thiệt hại, huy động thêm nguồn lực Trung ương và xã hội hóa, đảm bảo người dân các vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, không ai bị bỏ lại phía sau.

