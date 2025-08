Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La và Nghệ An.

Để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, Thủ tướng đã liên tiếp ban hành các Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 27/7, Công điện số 125/CĐ-TTg ngày 1/8 và Công văn số 919/TTg-NN ngày 02/8, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đã giao các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc trực tiếp đi thăm hỏi, động viên kiểm tra, đôn đốc khắc phục hậu quả tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An.

Buổi chiều ngày 3/8, từ sân bay Điện Biên, Thủ tướng và đoàn công tác di chuyển vào khu vực các xã Na Son, xã Tìa Dình, xã Xa Dung bằng đường bộ và trực thăng, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, chia buồn cùng các gia đình có người thân bị thiệt mạng.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cho biết hiện nay cũng rất nhiều nơi chịu hậu quả lũ lụt như Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với những đau thương, mất mát; không bao giờ bỏ mặc đồng bào đang gặp khó khăn do mưa lũ và sẽ làm mọi cách nhanh nhất có thể để bà con sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, có chỗ ở an toàn.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, không để người dân bị đói, khát, rét, không có chỗ ở; huy động các lực lượng, phương tiện tiếp cận nhanh nhất để hỗ trợ nhân dân.

Tại xã Xa Dung, chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang sau lũ dữ, biểu dương lực lượng Công an, Quân đội đang ngày đêm hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất, Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tiếp tục nêu cao "tình đồng chí, nghĩa đồng bào", hỗ trợ người dân dựng lại nơi ăn, chốn ở, dọn vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống, sản xuất.

Trước mắt hỗ trợ Điện Biên 200 tỷ đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chia sẻ, thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cấp ủy, chính quyền, quân và dân Điện Biên cũng như các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tối cùng ngày, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chia sẻ, thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cấp ủy, chính quyền, quân và dân Điện Biên cũng như các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ; gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình có người thân thiệt mạng.

Đồng thời, Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, chăm lo đời sống người dân của tỉnh Điện Biên, cũng như hoạt động tích cực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự mới được kiện toàn với sự tham gia của các bộ ngành, cơ quan. Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của người dân trong khó khăn.

Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới hiện trường các xã thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới hiện trường các xã thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới hiện trường các xã thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới hiện trường các xã thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo tập trung thực hiện một số công việc cấp bách: Lo hậu sự cho người đã mất; cứu chữa người bị thương; ổn định cuộc sống cho người dân, trước hết là nhà cửa; khôi phục sản xuất kinh doanh; khôi phục hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, đặc biệt là hạ tầng y tế để khám chữa bệnh cho bà con, hạ tầng giáo dục để các cháu học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới; chuẩn bị giống cây trồng để khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Quyết định trước mắt hỗ trợ Điện Biên 200 tỷ đồng và 100 tấn gạo để khắc phục hậu quả thiên tai, chỉ đạo cụ thể những công việc khẩn cấp, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê, hỗ trợ những gia đình có người thiệt mạng, những người bị thương với mức hỗ trợ theo quy định.

Thủ tướng động viên các lực lượng cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ xây dựng lại ngay 80 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp, đề nghị các cơ quan liên quan và Mặt trận Tổ quốc cân đối nguồn lực để hỗ trợ Điện Biên với kinh phí tạm tính khoảng 100 triệu đồng với mỗi căn nhà. Cùng với đó, các cơ quan tính toán kinh phí để hỗ trợ sửa chữa lại 241 nhà bị thiệt hại nặng (ước cần khoảng 30 triệu đồng/nhà). Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì triển khai xây dựng các căn nhà này tại các địa phương.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ trong công tác khắc phục sự cố mất sóng viễn thông để đảm bảo thông tin được đầy đủ, liên tục, kịp thời đến các xã, bản. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt. Bộ Y tế hướng dẫn, hỗ trợ địa phương hóa chất khử khuẩn, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh; công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ địa phương khẩn trương vệ sinh trường lớp, sửa chữa các trường học bị hư hại, sách, vở, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho năm học mới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất nông nghiệp (nhất là nước sinh hoạt, hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường; vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất,…); khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi…

Thủ tướng tặng quà, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp kiến nghị đề xuất của các địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng tặng quà, động viên lực lượng cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và nhân dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" cùng chung tay hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ, trên tinh thần "ai có gì góp nấy", có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã trao 1 tỷ đồng của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Tập đoàn Viettel công bố ủng hộ 10 tỷ đồng; Tập đoàn VNPT công bố ủng hộ 5 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng tặng quà, động viên lực lượng cứu hộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương, cơ quan tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu rà soát, quy hoạch, bố trí lại các khu dân cư để bảo đảm an toàn cho người dân, di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao; rà soát, kiểm tra, đánh giá các công trình hạ tầng về thủy lợi, y tế, giáo dục, có kế hoạch trước mắt và lâu dài; xác định vị trí xây dựng hệ thống hồ đập thủy lợi hợp lý; đẩy mạnh công tác trồng rừng để phủ kín đất trống đồi trọc, hạn chế xói mòn, sạt lở đất; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Điện Biên đã tìm được điểm tái định cư cho các hộ dân mất nhà Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, đến 17h ngày 3/8, đã có 10 người bị chết, 12 người bị thương; 554 nhà dân bị thiệt hại (3 xã Xa Dung, Tìa Dình, Na Son mỗi có khoảng hơn 150 nhà). Trong đó, 73 nhà thiệt hại hoàn toàn; 241 nhà bị thiệt hại nặng; 233 nhà có nguy cơ sạt lở; 7 nhà phải di dời khẩn cấp. Cùng với đó, nhiều đoạn đường, cầu, cống bị lũ cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trụ sở, trường học, thủy điện bị sạt lở, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, rau màu bị cuốn trôi; nhiều hệ thống điện, phát sóng viễn thông bị hư hỏng… Ước tổng thiệt hại là 500 tỷ đồng. Về công tác ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã điều máy bay trực thăng tiếp cận các địa bàn bị chia cắt, cô lập để kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đảm bảo không có hộ dân nào bị đói rét. Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng địa phương với khoảng 1.300 người đã tiếp cận được hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, hiện tại toàn bộ số người mất tích đã được tìm thấy; chia thành các tổ công tác cơ động bằng đường bộ tiếp cận các bản đang bị chia cắt về giao thông và mất sóng thông tin liên lạc để kịp thời nắm bắt tình hình, động viên nhân dân ổn định cuộc sống. Các tổ y tế tham gia tìm kiếm cứu nạn tại khu vực hiện trường với 38 y bác sỹ trực tiếp tham gia; toàn bộ số người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị. Hiện tại tất cả các hộ dân bị mất nhà cửa, các hộ dân tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao đã được di chuyển đến nơi an toàn (tại trụ sở các trạm y tế, trường học, nhà người thân) và được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở. Tỉnh đã rà soát, chọn được địa điểm an toàn để xây dựng điểm tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa (khu đất thống nhất lựa chọn có diện tích khoảng 1,1ha, cách điểm bản Háng Pu Xi bị lũ khoảng 900m). Tỉnh đang khảo sát, thiết kế mặt bằng, đường điện, đường nước để sớm khởi công xây dựng.

Tác giả: Hà Văn

Nguồn tin: baochinhphu.vn