Khởi công hơn 300 căn nhà cho dân vùng lũ Điện Biên

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Sáng 8/8, tại bản Keo Đứa (Mường Luân0, Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Tham dự lễ khởi công có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái – Phó Chính ủy Quân khu 2; ông Mùa A Vảng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, Quân khu 2 sẽ phối hợp các lực lượng triển khai xây dựng, cải tạo và sửa chữa hơn 300 căn nhà cho các hộ dân ở các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, đây không chỉ là những ngôi nhà mới mà còn là niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm của “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc triển khai làm nhà cho người dân vùng lũ là nhiệm vụ đặc biệt, thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên dành cho lực lượng vũ trang Quân khu. Đây không chỉ là những ngôi nhà mới, mà còn là niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm của “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Quân khu 2 và lực lượng vũ trang tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ, đồng thời mong các hộ dân phối hợp để sớm hoàn thiện nhà mới, ổn định cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 30 suất quà cho 30 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn