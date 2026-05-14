Bộ Công Thương muốn có cơ chế phân bổ khoản lỗ gần 45.000 tỉ đồng của EVN vào giá điện

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được xây dựng và Bộ Tư pháp thẩm định - Ảnh: H.HIỆP

Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được xây dựng với việc sửa đổi nhiều nội dung của Luật Điện lực đang có hiệu lực thi hành.

Tại tờ trình của Bộ Công Thương, các nội dung sửa đổi chủ yếu liên quan tới phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực điện lực, cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính. Dự luật cũng sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới quy hoạch và việc đầu tư xây dựng dự án điện lực.

Đặc biệt, điểm đáng chú ý là cơ chế giá điện. Tờ trình nêu rõ trong thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân.

Điều này dẫn tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023.

Trong đó, để giảm thiểu ảnh hưởng dịch COVID-19, giá điện năm 2022 được giữ nguyên không điều chỉnh tăng trong khi các thông số đầu vào như giá nhiên liệu gồm giá than nhập khẩu, giá khí tăng cao do xung đột Nga - Ukraine.

Năm 2023, giá điện dù được điều chỉnh nhưng ở mức vừa phải, có xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, nên mức điều chỉnh thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với tính toán dẫn tới chưa thu hồi đầy đủ chi phí phát sinh.

Theo Bộ Công Thương, báo cáo của EVN cho hay số lỗ lũy kế 2 năm khoảng 50.029 tỉ đồng. Đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi nên số lỗ lũy kế của công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỉ đồng.

Vì vậy, dự thảo luật sẽ bổ sung trường hợp chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ cho việc sản xuất, cung ứng điện của đơn vị bán lẻ điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, thì được phân bổ tính toán trong các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Dự thảo Luật Điện lực cũng giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan tới cơ chế giá bán lẻ điện đã được quy định. Đơn cử như quy định thực hiện giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện, hoặc làm rõ về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền như cơ chế giá bán lẻ điện nhiều thành phần.

Dự thảo cũng quy định về cơ chế giá điện cho khách hàng đặc thù và hỗ trợ tiền điện, quy định về nhóm khách hàng sử dụng điện, các dự án năng lượng tái tạo nhỏ áp dụng cơ chế biểu giá chi phí tránh được, khung giá phát điện.

Ngoài ra, cơ chế phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo. Các quy định về thị trường điện, hoạt động mua bán điện và hệ thống điện. Việc cấp giấy phép hoạt động điện lực, bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ