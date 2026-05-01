Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra các dự án giao thông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra Dự án đường QH18m nối QL46 với đại lộ Vinh - Cửa Lò

Dự án đang vướng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao phường Vinh Phú phải bàn giao xong mặt bằng trước ngày 30/7/2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra Dự án đường QH18m nối QL46 với đại lộ Vinh - Cửa Lò. Dự án có tổng chiều dài tuyến 2,36Km đi qua địa bàn phường Vinh Phú (điểm đầu giao QL46 tại Km9+700, điểm cuối giao đại lộ Vinh - Cửa Lò tại Km3+300). Quy mô xây dựng hoàn chỉnh nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và an toàn giao thông, chia làm hai đoạn mặt cắt ngang rộng 24m và 18m. Tổng nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 190,90 tỷ đồng, hiện đã giải ngân được 104,97 tỷ đồng (đạt khoảng 55%). Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân là 85,93 tỷ đồng (bao gồm vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 là 27,03 tỷ đồng và vốn kế hoạch năm 2026 là 58,9 tỷ đồng).

Dự án do liên danh Công ty CP Tây An và Công ty TNHH Tân Hưng đảm nhiệm. Giá trị xây lắp thực hiện tại hiện trường đạt 16,584 tỷ đồng/55,332 tỷ đồng (đạt 29,97%). Nhà thầu đã thực hiện cơ bản hoàn thành các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn, đắp đất nền đường được 612,62m và thi công khoảng 500m rãnh dọc hai bên tuyến. Gói thầu đang được xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/12/2026.

Dự án mới chỉ bàn giao mặt bằng được 0,58Km/2,3Km cho nhà thầu do gặp vướng mắc nghiêm trọng ở khâu áp giá và xác định nguồn gốc đất. Bên cạnh đó, do thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2021 đến nay, chi phí GPMB dự kiến tăng mạnh từ 114,542 tỷ đồng lên 173,374 tỷ đồng. Điều này làm tổng mức đầu tư dự án dự kiến tăng từ 194 tỷ đồng lên 252,83 tỷ đồng.

Để tránh lãng phí phần mặt bằng đã bàn giao và các hạng mục cấu kiện đã đúc, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư, bổ sung kinh phí 58,832 tỷ đồng vào chi phí GPMB để tiếp tục chi trả cho người dân và sớm hoàn thành dự án.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án Đường kết nối đường ven biển đến Khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ

Trong sáng nay, Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra Dự án Đường kết nối đường ven biển đến Khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ. Dự án có tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, chiều dài tuyến 7,896Km, quy mô đường cấp III đồng bằng. Công trình được khởi công ngày 15/01/2026 với thời hạn hợp đồng 36 tháng.

Hiện công nhân đang tập trung thi công để đảm bảo tiến độ

Dự án đã bố trí 188,177 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến nay được 115,820 tỷ đồng (đạt 61,45%), riêng phần vốn bố trí cho năm 2026 đã giải ngân được 21,017 tỷ đồng. Dự án do liên danh 3 công ty đảm nhiệm (Nguyên Dũng, Xây dựng 19-8, Công nghiệp và Thương mại Miền Trung). Giá trị thực hiện đạt 23/261 tỷ đồng (đạt 9% khối lượng xây lắp). Nhà thầu đã thi công đạt 34% khối lượng tường chắn biển (300/884m), đang hoàn thiện cống hộp lớn và đúc được 3.192/5.773 cấu kiện phá sóng Accropode (đạt 55,3%) cùng nhiều cấu kiện tấm đan, cống tròn khác.

Về khó khăn, hiện mới chỉ bàn giao mặt bằng được 1,33/6,9Km (đạt 19,3%), còn lại tới 5,57Km chưa giải tỏa. Đặc biệt, đoạn qua khu du lịch sinh thái Bãi Lữ (Km4+400 - Km5+00 và Km6+00 - Km7+100) từng được thu hồi, bồi thường từ năm 2006 (thuộc dự án cũ) nhưng hiện tại người dân vẫn đang sử dụng, dẫn đến nguy cơ chồng lấn đền bù rất phức tạp. Tình trạng biến động giá và khan hiếm nguyên vật liệu xây dựng trên thị trường khiến nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra Dự án nâng cấp đường vùng nguyên liệu gỗ tại huyện Yên Thành (cũ)

Lãnh đạo UBND xã Giai Lạc báo cáo vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án nâng cấp đường vùng nguyên liệu gỗ

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án nâng cấp đường vùng nguyên liệu gỗ tại huyện Yên Thành (cũ). Dự án có tổng chiều dài hơn 21 Km, tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Đến nay, lũy kế giải ngân toàn dự án được 77,232 tỷ đồng (đạt 76,35%).

Giá trị khối lượng xây lắp thực hiện được 84,018 tỷ đồng (đạt 92%). Phần nền, mặt đường và hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thành 95% (trừ các đoạn vướng mặt bằng). Hệ thống an toàn giao thông như cọc tiêu, biển báo, hộ lan mềm đã được lắp đặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với cán bộ các xóm của xã Giai Lạc về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Theo Chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, tiến độ bị gián đoạn do công tác chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp và thủ tục bàn giao, chuyển tiếp nhiệm vụ chủ đầu tư qua nhiều đơn vị. Bên cạnh đó, dự án đang vướng mặt bằng của 4 hộ dân tại xã Quỳnh Tam và 3 hộ dân tại xã Giai Lạc. Một số đoạn tuyến bị chồng lấn với dự án thủy lợi hoặc bị sạt lở do mưa bão năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra điểm sạt lở trên tuyến đường nguyên liệu

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đang phối hợp với các địa phương vận động người dân hiến đất, tài sản để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/7/2026. Đồng thời, triển khai thủ tục xin gia hạn tiến độ hợp đồng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2026. Trường hợp không thể vận động giải phóng mặt bằng, kiến nghị tỉnh cho phép thi công theo hiện trạng để kết thúc dự án.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án đường Tràng – Minh (huyện Đô Lương cũ)

Trong ngày hôm nay, Đoàn cũng đã kiểm tra Dự án đường Tràng – Minh (huyện Đô Lương cũ). Dự án có chiều dài hơn 4,2 Km, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Hiện tại, tổng nguồn vốn đã giải ngân được 80,381 tỷ đồng (đạt 74,85%). Dự án đã hoàn thành thi công toàn bộ 3/3 cầu mới. Phần tuyến đã đắp đất nền đường đạt 93,52%; móng cấp phối đá dăm đạt 88,13% và thảm bê tông nhựa đạt 51,75%. Tổng giá trị xây lắp thực hiện đạt 73,79%.

Dự án chậm tiến độ do thủ tục tiếp nhận chủ đầu tư kéo dài và hợp đồng cũ đã hết hạn từ cuối năm 2025 (vừa được UBND tỉnh gia hạn vào ngày 28/5/2026). Hiện tuyến đường vẫn vướng 275m mặt bằng, tương ứng với 11 thửa đất ở (xóm 3 và xóm 5 xã Tràng Sơn cũ) do người dân chưa đồng ý với đơn giá bồi thường. Ngoài ra, dự án còn vướng hệ thống điện, trạm biến áp và phần gia cố mái kênh của cầu Kênh.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các xã liên quan di dời đường điện trước ngày 30/6/2026 và đẩy mạnh vận động người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30/7/2026. Nhà thầu được yêu cầu triển khai thi công lại trước ngày 15/6/2026, quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.

Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp đường Khuôn – Đại Sơn (huyện Đô Lương cũ) có chiều dài hơn 8,6 Km với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 82,02%. Công tác GPMB đã hoàn thành 100%. Giá trị xây lắp thực hiện đạt 86%. Các hạng mục nền mặt đường (đạt 92,56%), nút giao (95%), rãnh thoát nước (88,04%), cống ngang (90%) và hộ lan mềm, sửa chữa cầu cũ đều đã đạt hoặc hoàn thành 100%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Khuôn – Đại Sơn

Phần còn lại của dự án sửa chữa, nâng cấp đường Khuôn – Đại Sơn chưa triển khai

Tiến độ chung bị gián đoạn từ giữa năm 2025 do chuyển đổi chủ đầu tư và Ban Quản lý bảo trì đường bộ chưa ký xác nhận khối lượng thực tế để bàn giao chính thức. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINLAND (đảm nhiệm 600m đường còn lại) hoàn toàn không phối hợp, không phản hồi văn bản đôn đốc và không liên lạc được với lãnh đạo.

Trước tình hình đó, Ban QLDA có kế hoạch ký hợp đồng chuyển tiếp để các nhà thầu thi công lại, hoàn thành công trình trước ngày 30/9/2026. Đối với vi phạm của Công ty VINLAND, Ban QLDA kiến nghị UBND tỉnh cho phép điều chuyển khối lượng sang các nhà thầu khác trong liên danh để kịp tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra Dự án đường tránh thị trấn Nam Đàn

Dự án đường tránh thị trấn Nam Đàn giai đoạn I gần về đích

Dự án đường tránh thị trấn Nam Đàn giai đoạn I sắp về đích, giai đoạn 2 chuẩn bị khởi công. Tuyến tránh có tổng chiều dài 5,62 Km, nguồn vốn bố trí đến nay là 147 tỷ đồng (đã giải ngân đạt 63,87%). Đã bàn giao xong 100% mặt bằng tuyến chính; hoàn thành toàn bộ nền đường, cống thoát nước, mương thủy lợi và rãnh dọc; thảm bê tông nhựa đạt 73%. Phần đường gom thuộc Giai đoạn I còn vướng duy nhất 1 hộ dân đang đề nghị hỗ trợ khác do ảnh hưởng sinh hoạt sau dự án.

Giai đoạn 2 của Dự án này hiện đang hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu; dự kiến sẽ chính thức khởi công trong tháng 7/2026. Toàn bộ nguồn vốn còn lại của năm 2026 (53,11 tỷ đồng) quyết tâm giải ngân hết trước tháng 11/2026.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra hiện trường Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (cũ)

Đoàn công tác cũng đã điểm tra hiện trường Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B- Khu di tích lịch sử quốc gia Phan Đăng Lưu tại xã Yên Thành

Trong ngày hôm nay, Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra hiện trường Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (cũ); hiện trường Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu di tích lịch sử quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (cũ); Dự án đường giao thông từ ĐH238 đi QL48E đoạn qua xã Quang Thành, huyện Yên Thành (cũ).

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, nghe ý kiến từ các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã phân tích cụ thể những tồn tại của từng dự án, đồng thời, đưa ra các giải pháp tháo gỡ và ấn định mốc thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm điều kiện triển khai thi công.

Đối với các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua cũng như phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị để triển khai ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Đối với những công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 08- CT/TU ngày 06/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời tập trung đẩy nhanh thi công công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ cũng như đảm bảo chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư.

Liên quan đến một số dự án đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, giám sát hiện trường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn theo kế hoạch. Các nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn