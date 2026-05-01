Shophouse Eurowindow Central Avenue: Đích đến của giới tinh hoa tìm kiếm tài sản kinh doanh và tích sản dài hạn

Bất động sản xanh trở thành “khẩu vị” mới của nhà đầu tư dài hạn

Từ một khái niệm còn khá mới mẻ, yếu tố xanh đang dần trở thành “chuẩn mực mới” trong đánh giá chất lượng sống và giá trị tài sản. Thay vì chỉ quan tâm đến vị trí hay giá bán, khách hàng ngày càng chú trọng tới không gian sống, mật độ xây dựng, cảnh quan và khả năng vận hành hiệu quả

Theo báo cáo Tổng quan thị trường công trình xanh Việt Nam 2024 do hệ thống chứng nhận EDGE tính đến cuối năm 2024, Việt Nam đã có 559 công trình đạt chứng nhận xanh. Riêng trong năm 2024, cả nước ghi nhận thêm 163 công trình xanh, gấp hơn hai lần năm 2023. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy 86% người tham gia quan tâm đến việc mua một ngôi nhà có yếu tố thân thiện với môi trường và 88% sẵn sàng trả thêm tiền để sở hữu sản phẩm như vậy.

Những con số này cho thấy bất động sản xanh không còn là xu hướng mà đang trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định mua và nắm giữ tài sản. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm vừa hội tụ yếu tố xanh, vừa sở hữu vị trí trung tâm và khả năng khai thác thương mại như shophouse Eurowindow Central Avenue càng có thêm lợi thế để thu hút dòng tiền dài hạn.

Eurowindow Central Avenue với không gian xanh, trục cảnh quan, mặt nước



Shophouse Eurowindow Central Avenue: Cộng hưởng giá trị xanh và lợi thế trung tâm

Shophouse Eurowindow Central Avenue nằm trong khu đô thị xanh rộng 9,6ha sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh. Trong đó, cảnh quan xanh được bao phủ bởi nhiều cây xanh, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng đáp ứng tiêu chí công trình xanh mà nhà đầu tư hiện nay quan tâm.

Nằm tại trung tâm (TP.Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Tọa lạc tại phường Vinh Phú và Vinh Lộc, nằm sát giao điểm giữa đại lộ Vinh – Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, shophouse Eurowindow Central Avenue sở hữu khả năng kết nối nhanh chóng tới các khu dân cư hiện hữu, trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ và hệ tiện ích trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, việc nằm kề cận AEON Mall Nghệ An dự kiến xây dựng được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đẩy cho giá trị shophouse khi các tổ hợp thương mại quy mô lớn thường góp phần thu hút dòng khách, thúc đẩy nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí và mở rộng cơ hội kinh doanh cho bất động sản thương mại lân cận.

Trong bộ sưu tập sản phẩm của Eurowindow Central Avenue, dòng shophouse 3 tầng 1 tum và 5 tầng đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư nhờ khả năng kết hợp giữa an cư, kinh doanh, cho thuê và tích lũy tài sản. Sở hữu thiết kế thông minh, tỉ mỉ đến từng chi tiết, dòng sản phẩm này được đánh giá là lựa chọn đầu tư lý tưởng khi kết hợp hài hòa giữa không gian sống sang trọng, đẳng cấp và khả năng khai thác kinh doanh hiệu quả, mang lại giá trị kép bền vững cho chủ sở hữu.

Một nhà đầu tư dài hạn tại Nghệ An chia sẻ: “Thay vì phải tách biệt giữa nơi ở và địa điểm kinh doanh như trước đây, shophouse Eurowindow Central Avenue cho phép gia đình tôi có thể kết hợp cả hai trong cùng một không gian. Các tầng trên được sử dụng để sinh hoạt, trong khi tầng dưới khai thác kinh doanh vừa thuận tiện, vừa tối ưu chi phí vận hành.”

Với lợi thế mặt tiền thương mại và khả năng khai thác linh hoạt, chủ sở hữu shophouse Eurowindow Central Avenue có thể phát triển nhiều mô hình kinh doanh như showroom, trung tâm giáo dục, cửa hàng gia dụng – thời trang, quà tặng lưu niệm, nhà hàng, quán café hay các dịch vụ giải trí, chăm sóc sắc đẹp…

Đặc biệt, khi khu đô thị đi vào vận hành và hình thành cộng đồng cư dân ổn định, các căn shophouse sẽ được đảm bảo nguồn khách nội khu thường xuyên, đồng thời hưởng lợi từ dòng khách sôi động tại trung tâm (thành phố Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, qua đó tạo nên nguồn doanh thu bền vững.

Shophouse thương mại Eurowindow Central Avenue phù hợp vừa ở vừa kinh doanh



Bên cạnh lợi thế vị trí và công năng khai thác, chính sách bán hàng cũng tạo thêm lực đẩy cho khách hàng muốn chủ động nắm bắt cơ hội sở hữu sớm. Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ngày càng thận trọng, những sản phẩm có phương án tài chính linh hoạt, giảm áp lực vốn ban đầu và vẫn mở ra tiềm năng khai thác thực tế sẽ có sức cạnh tranh lớn hơn trên thị trường

Theo chính sách hiện hành, khách hàng chỉ cần 2,94 tỷ đồng là có cơ hội sở hữu shophouse, được ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, miễn lãi lên tới 18 tháng. Đặc biệt, khách hàng thanh toán sớm có thể nhận chiết khấu lên tới 14%. Đây được xem là lực đẩy đáng chú ý trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm có phương án tài chính linh hoạt, giảm áp lực vốn ban đầu và gia tăng biên độ lợi nhuận kỳ vọng.

Sở hữu đồng thời lợi thế khai thác linh hoạt và tiềm năng tăng giá trị bền vững, shophouse Eurowindow Central Avenue không chỉ là tài sản tích sản mà còn là “đòn bẩy” sinh lời hiệu quả cho nhà đầu tư trong dài hạn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn