Chi hàng tỷ USD mỗi năm, Chủ tịch EVN lý giải “tại sao phải đầu tư nhiều thế?”

Sáng 27/3, Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.

Tại đây, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết hiện nay, Việt Nam đã có một hệ thống điện có quy mô đứng thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 22 trên thế giới với tổng công suất lắp đặt là 87.600 MW. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống điện Việt Nam hiện nay đang duy trì ở top 4 ASEAN.

Về tự động hóa hệ thống, Chủ tịch EVN chỉ ra Việt Nam có gần 1.000 trạm biến áp 110 kV và khoảng gần 200 trạm biến áp 220 kV và 35 trạm 500 kV, về cơ bản không phải trực ở trạm mà tự động hóa hoàn toàn. Những việc đó giúp cải thiện năng suất, tiến tới hiện đại hóa việc điều hành quản lý ngành điện.

Đồng thời, EVN trong 5 năm vừa qua đã duy trì một tốc độ đầu tư rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng nguồn và lưới điện. Tổng đầu tư 5 năm của EVN là gần 500.000 tỷ đồng, cả nguồn và lưới điện, những công trình lớn.

"Riêng năm 2024 là 112.892 tỷ đồng và năm 2025 là 125.778 tỷ đồng. Vậy tại sao lại phải đầu tư nhiều thế? Nếu năm nay không đầu tư thì 5 năm sau sẽ thiếu điện, vì một công trình nguồn mất khoảng 5 năm. Chúng tôi chiếm đến 70% tổng đầu tư của 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Đây cũng là sức ép rất lớn nhưng chúng tôi nhận thức phải cố gắng", ông Đặng Hoàng An giải thích.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: VGP).

Nhờ đó, 99,85% số hộ dân đã có điện và tỉ lệ có điện ở nông thôn là 99,77%. Doanh thu năm ngoái của EVN là 645.000 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước là trên 26.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế, phía EVN dự báo nhu cầu điện, nhu cầu năng lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng rất cao. Bên cạnh đó, với các mục tiêu lớn trong Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, EVN đặt ra một số mục tiêu quan trọng.

Cụ thể, đến năm 2030 và thậm chí sớm hơn để trở thành doanh nghiệp trong danh sách Forbes 500 thế giới và khả năng cao là sẽ đạt sớm hơn năm 2030. Đồng thời chuyển sang áp dụng chuẩn mực quản trị theo OECD. Với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, EVN đặt ra mục tiêu phải tiến vào mức top 3 ASEAN và một số chỉ tiêu phải vào top 2 ASEAN. Cùng với đó, phải tiếp tục tăng cường đầu tư cho nguồn và lưới điện.

Ông An cũng chỉ ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của EVN đã xác định 1 năm đầu tư xấp xỉ 5 tỷ USD. Như vậy tổng đầu tư 5 năm tới của EVN cho nguồn và lưới điện cũng sẽ duy trì 25 tỷ USD, trong đó có những công trình rất lớn, ví dụ Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các dự án điện gió ngoài khơi.

Đồng thời, phải tiếp tục thực hiện chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, hiện đại hóa các nhà máy điện hiện hữu, bao gồm cả nhà máy nhiệt điện và làm các dự án năng lượng khác, phát triển khoa học công nghệ. Ví dụ, mở rộng danh mục sản phẩm để tự chủ về thiết bị điện cho lưới điện.

"Chúng ta là nước đầu tiên trong Đông Nam Á chế tạo được máy biến áp 500 kV. Hiện nay, chỉ có thêm Thái Lan chế tạo được, nhưng đó cũng là nhãn hiệu của nước ngoài còn EVN là tự thiết kế, tự chế tạo và cũng đã bước đầu xuất khẩu sang Australia và thị trường Đông Nam Á. Trong thời gian, chúng tôi cũng thúc đẩy chuyển đổi số", Chủ tịch EVN nói.

Lãnh đạo EVN nêu 2 ý kiến, đối với đầu tư phát triển nguồn điện, nếu tăng trưởng kinh tế tốc độ hai con số thì tăng trưởng điện chắc chắn cũng phải là 2 con số, sức ép đầu tư sẽ rất lớn. Với 13.000 MW cộng với hệ thống lưới điện thì đầu tư 5 tỷ USD một năm đối với một doanh nghiệp như EVN rất là nặng.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh thì vào năm 2030 cần phải có 183.000 MW điện. Hiện nay có 87.600 MW, EVN sẽ đầu tư 13.000 MW, còn 85.000 MW sẽ do các nhà đầu tư khác. Ông An cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo tháo gỡ rất nhiều cơ chế về đầu tư, về cấp phép nhưng vẫn cần có thêm cơ chế chính sách.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư trong việc này. Những khó khăn vướng mắc nếu có, đối với EVN thì mong các nhà đầu tư liên hệ trực tiếp để chúng tôi xử lý", đại diện EVN ý kiến.

Vấn đề nữa được ông Đặng Hoàng An nêu ra là việc sử dụng năng lượng, sử dụng điện cho nền kinh tế nói chung thì đã hiệu quả chưa? Thực chất là dù có Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, nhưng ông cho rằng không gian để tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện vẫn còn rất nhiều.

Vì vậy, lãnh đạo EVN bày tỏ mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vấn đề tiết kiệm này. Làm thế nào để tiết kiệm trở thành thói quen của từng người dân và từng doanh nghiệp.

"Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm trong thời gian tới tăng tốc phát triển, có thể trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng", ông An chia sẻ.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn