Nghệ An công bố điểm thi lớp 10, môn chuyên vào Trường chuyên Phan Bội Châu

Sở GD&ĐT Nghệ An chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An diễn ra trong 2 ngày 25-26/5. Sau hơn 1 tuần, Sở GD&ĐT Nghệ An đã hoàn tất việc chấm thi chính thức công bố kết quả điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Để xem được điểm thi vào lớp 10, các thí sinh có thể xem tại đơn vị dự thi. Ngoài ra các em cũng có thể truy cập vào trang http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/2026/diem-ts-10-thpt-2026-?isFeatured=1

Thí sinh cũng có thể tra cứu trên Cổng Giáo dục số Nghệ An tại địa chỉ https://giaoducso.nghean.gov.vn/

Hoặc có thể mở ứng dụng vnEdu Connect trên điện thoại, chọn mục tra cứu điểm thi và nhập thông tin theo hướng dẫn.

Thí sinh Nghệ An dự thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (Thành Vinh). Ảnh: Hồ Lài

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 toàn tỉnh có hơn 49.000 thí sinh dự thi. Ngoài bài thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ được chấm bằng máy, 2 môn còn lại là Toán và Ngữ văn được giao cho các giáo viên có kinh nghiệm được lựa chọn từ các trường THPT công lập và giáo viên lớp 9 (đạt từ giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên). Mỗi bài thi được chấm 2 vòng độc lập bởi 2 giám khảo của 2 tổ chấm thi tự luận khác nhau.

Riêng với chấm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được thực hiện độc lập 2 vòng tại 2 phòng chấm thi khác nhau, đồng thời tại 2 điểm chấm độc lập. Năm nay, cán bộ quản lý, giáo viên và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo không trực tiếp tham gia chấm thi.

Quy trình chấm thi năm nay được thực hiện nghiêm túc, trong đó camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận không có kết nối Internet.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài.

Ngay sau khi kết thúc công tác chấm thi, thiết bị lưu trữ của camera được niêm phong và được Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ trong thời gian ít nhất là 1 năm.

Trong quá trình chấm thi, giám khảo tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng và các loại bút không nằm trong quy định của Hội đồng Chấm thi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Ngay sau khi có kết quả thi, tất cả thí sinh đều có quyền phúc khảo và phải nộp lệ phí theo quy định về nơi thí sinh đã dự thi. Thời hạn nộp đơn là 5 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi.

Tra cứu điểm thi Tại đây

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn