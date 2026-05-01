Thầy giáo đưa đề thi học kỳ vào lớp học thêm để ôn luyện

Ngày 4/6, ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Sao Vàng xác nhận, UBND xã đã hoàn tất việc kiểm tra, xác minh đơn thư của người dân liên quan đến vụ việc lộ đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2025-2026 tại Trường THCS Thọ Lâm.

Theo báo cáo xác minh, sau khi nhận đề kiểm tra học kỳ II các môn thuộc Tổ Khoa học - Xã hội, trong đó có môn Tiếng Anh, cô Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội đã đăng tải toàn bộ đề thi lên nhóm Zalo của tổ chuyên môn để các giáo viên rà soát, kiểm tra lần cuối trước khi ký duyệt và chuyển bộ phận văn thư in sao.

Sự việc xảy ra tại Trường THCS Thọ Lâm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá.



Trong nhóm Zalo này có thầy Nguyễn Hữu Thanh, giáo viên hợp đồng môn Tiếng Anh của nhà trường. Ngày 2/5/2026, thầy Thanh đã tải đề thi môn Tiếng Anh về máy cá nhân và cung cấp cho nhóm học sinh đang theo học tại trung tâm ngoại ngữ do mình tổ chức tại xã Xuân Hòa để tham khảo, ôn tập.

Trong số các học sinh tham gia nhóm học thêm có em L.T.B.L, học sinh lớp 8C của Trường THCS Thọ Lâm. Do nhà trường không phát hiện đề thi đã bị lộ nên vẫn sử dụng đề này trong kỳ kiểm tra học kỳ II diễn ra ngày 5/5/2026. Sau khi phát hiện sự việc, Trường THCS Thọ Lâm đã sử dụng đề thi dự phòng để tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh lớp 8C và lấy kết quả của bài kiểm tra dự phòng nhằm bảo đảm khách quan, công bằng cho học sinh.

Đại diện nhà trường cho biết, từ tháng 9/2025, do nhu cầu giảng dạy, Trường THCS Thọ Lâm ký hợp đồng giảng dạy môn Tiếng Anh theo từng tháng với thầy Nguyễn Hữu Thanh. Sau khi xem xét vụ việc, Hội đồng kỷ luật nhà trường xác định giáo viên này đã vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm nguyên tắc bảo mật đề thi và quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy kể từ ngày 19/5/2026.

Đối với cô Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội, Hội đồng kỷ luật xác định đã không tuân thủ quy định về bảo mật đề kiểm tra, gián tiếp tạo sơ hở dẫn đến việc lộ đề thi trước kỳ kiểm tra. Nhà trường đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng, không xét danh hiệu thi đua và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với cá nhân này.

Cùng với đó, cô Đỗ Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chuyên môn, để xảy ra vi phạm thuộc lĩnh vực phụ trách. Cô Lê Thị Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với vai trò người đứng đầu đơn vị.

Theo UBND xã Sao Vàng, ngoài vụ việc lộ đề thi, gia đình em L.T.B.L đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến việc em này tử vong vào ngày 7/5/2026.

Vụ việc là bài học về trách nhiệm quản lý, bảo mật đề kiểm tra trong các cơ sở giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt hơn việc thực hiện quy chế chuyên môn nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan trong công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.vn