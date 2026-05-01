Mẹo cài đặt chế độ "tin nhắn tự huỷ" sau 24 giờ trên Facebook Messenger

Trong một số trường hợp bạn muốn thực hiện một cuộc hội thoại với nội dung quan trọng, riêng tư mà chỉ muốn người nhận đọc được. Để đảm bảo sự riêng tư, bạn còn muốn nội dung tin nhắn sẽ tự động bị xóa sau khoảng thời gian nhất định.

Thực tế, ứng dụng nhắn tin Facebook Messenger đã cung cấp cho người dùng chế độ gửi tin nhắn "siêu bảo mật", mà cuộc hội thoại được thực hiện ở chế độ này sẽ tự động bị xóa, ngay cả khi người nhận chưa kịp đọc. Cách bật tính nặng này rất đơn giản.

Ảnh minh hoạ.

Lưu ý, trước khi kích hoạt tính năng này, bạn cần kiểm tra và cập nhật ứng dụng Messenger trên thiết bị của mình lên phiên bản mới nhất bằng cách truy cập vào các cửa hàng ứng dụng Google Play Store hoặc App Store.

Sau khi cập nhật, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

-Đầu tiên, bạn mở ứng dụng Facebook Messenger và truy cập vào tài khoản muốn nhắn tin tự hủy.

-Tiếp theo, bạn nhấp vào tên tài khoản đó ở phía trên để vào phần cài đặt rồi tìm đến mục "Tin nhắn tự hủy", chọn "Tiếp tục".

-Bạn chọn thời gian muốn tin nhắn tự hủy. Hiện Messenger chỉ hỗ trợ tính năng này trong khoảng thời gian 24 giờ. Sau khi kích hoạt, tin nhắn sẽ tự động biến mất sau thời gian đã chọn.

Khi muốn tắt tính năng này đi, người dùng cũng có thể truy cập các bước trên nhưng chọn Tắt. Ngoài ra, nếu ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay màn hình, thông báo sẽ hiển thị trong đoạn chat.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn