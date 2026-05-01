Chồng triệu phú che giấu tài sản, vợ kiện đòi suốt 24 năm

Varsha Gohil, 61 tuổi, lần đầu đệ đơn ly hôn chồng cũ là Bhadresh Gohil vào tháng 5/2002 với lý do chồng ngoại tình. Thời điểm đó, bà đã chấp nhận một thỏa thuận tài chính từ chồng cũ, nhận được 270.000 bảng Anh và chiếc ôtô Peugeot của gia đình.

Nhưng trong quá trình ly hôn, người mẹ ba con, lúc đó 37 tuổi, cho rằng chồng đã không tiết lộ đầy đủ số tiền và tài sản mà ông ta sở hữu. Theo luật, những người đang ly hôn có nghĩa vụ kê khai đầy đủ tài sản và thu nhập.

Năm 2007, Varsha nộp đơn yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp tài chính ban đầu sau khi thu thập đủ bằng chứng về hành vi lừa dối của chồng.

Bhadresh sau đó bị kết tội rửa tiền, làm giả giấy tờ và âm mưu lừa đảo vào năm 2011. Cố vấn pháp lý 61 tuổi bị kết án 10 năm tù. Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) đã đóng băng số tài sản trị giá 28 triệu bảng Anh mà Bhadresh đang cất giấu trong một mạng lưới công ty và tổ chức trên khắp thế giới.

Cặp vợ chồng đã ly hôn không ngừng kiện tụng, nộp đơn kháng cáo nhằm yêu cầu xem xét lại thỏa thuận phân chia tài sản ban đầu. Tranh chấp giữa hai bên kéo dài dai dẳng, cuối cùng lên tới Tòa án Tối cao.

Varsha Gohil cười rạng rỡ sau khi thắng kiện chồng cũ Bhadresh Gohil. Ảnh: PA

Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2015, Varsha giành được quyền yêu cầu một phiên điều trần mới nhằm xác định khoản phân chia tài sản mà bà được hưởng sau khi ly hôn. Các thẩm phán Tòa án Tối cao cho rằng những người vợ/chồng không cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực không nên được hưởng lợi từ hành vi lừa dối.

Những trở ngại mà CPS gặp phải khi truy tìm và thu hồi tài sản của Bhadresh khiến vụ việc bị đình trệ, phải đến năm 2023 phiên điều trần tại Tòa Thượng thẩm mới được mở.

Tại tòa, cuộc chiến pháp lý giữa hai người xoay quanh việc ai mới là người có quyền đối với khối tài sản trị giá hàng triệu bảng Anh. Bhadresh cho rằng đây không phải tài sản của mình, vì vậy Varsha không có cơ sở pháp lý để yêu cầu được phân chia số tài sản đó.

Varsha khẳng định khối tài sản này thực chất thuộc sở hữu của chồng bà trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, CPS cho rằng Bhadresh đã tích lũy tiền tài từ các khoản thu lợi bất hợp pháp. Vì vậy, tài sản này thuộc diện bị thu hồi theo quy định về tài sản phạm tội và không thể được chuyển giao cho Varsha.

Tuy nhiên, thẩm phán nhận định số tài sản tranh chấp thuộc sở hữu của Bhadresh và CPS không chứng minh được rằng toàn bộ 28 triệu bảng Anh đều là tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Thẩm phán chỉ ra rằng một số tài sản là các cơ sở kinh doanh hợp pháp được hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Ngày 28/5, tòa ra phán quyết Varsha được hưởng số tài sản trị giá 6,6 triệu bảng Anh.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net