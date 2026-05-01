Quay lén quá trình làm việc của CSGT để tống tiền

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt tạm giam Phong, 37 tuổi, và Thành, 36 tuổi, cùng trú Quảng Ninh, về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Lê Hồng Phong (phải) làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp



Theo điều tra, tháng 10/2025, Phong rủ Thành - người quen từ thời cùng chấp hành án phạt tù - mua thiết bị camera giấu kín để bí mật ghi hình hoạt động của các tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh.

Nhà chức trách cáo buộc, sau khi thu thập hình ảnh, hai người tự xưng là phóng viên, liên hệ với các nạn nhân, cho rằng lực lượng chức năng có sai phạm trong quá trình làm nhiệm vụ để gây áp lực, đòi tiền.

Họ còn đe dọa sẽ gửi tài liệu cho cấp trên hoặc phát tán lên mạng xã hội, cơ quan báo chí nếu không được đáp ứng yêu cầu.

Cảnh sát làm việc với Trần Văn Thành (phải). Ảnh: Công an cung cấp



Theo thỏa thuận, số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Phong hưởng 85%, Thành 15%.

Từ tố giác của các nạn nhân, cuối tháng 5, Công an Hà Tĩnh vào cuộc điều tra và bắt giữ cả hai.

Cơ quan điều tra chưa công bố số tiền nhóm này bị cáo buộc đã chiếm đoạt.

Theo hồ sơ, Thành từng bị TAND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xử phạt 7 năm tù năm 2016 về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù năm 2022; cùng năm tiếp tục bị phạt 1 năm 9 tháng tù về cùng tội danh. Phong năm 2014 bị TAND TP Hạ Long (Quảng Ninh) xử phạt 5 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress