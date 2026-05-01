Bàn uống nước đừng để 3 vật này, nhiều nhà đang phạm phải mà không biết

Phòng khách được xem là bộ mặt của ngôi nhà, đồng thời là nơi sinh hoạt chung và đón tiếp khách đến chơi. Trong không gian này, bàn uống nước đóng vai trò trung tâm, góp phần tạo nên sự tiện nghi và tính thẩm mỹ cho căn phòng.

Theo quan niệm dân gian và phong thủy truyền thống, việc giữ cho bàn uống nước luôn sạch sẽ, ngăn nắp không chỉ giúp không gian sống trở nên hài hòa mà còn tạo cảm giác thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, nhiều người cho rằng có một số vật dụng không nên đặt thường xuyên trên bàn uống nước vì dễ gây cảm giác bừa bộn, ảnh hưởng đến mỹ quan và sinh khí của ngôi nhà.

Hạn chế để khăn lau bẩn, cốc chén chưa rửa và đồ dùng lộn xộn

Một trong những thói quen khá phổ biến ở nhiều gia đình là để khăn lau bàn, cốc chén đã sử dụng hoặc các vật dụng linh tinh ngay trên hoặc dưới bàn uống nước để tiện sử dụng.

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, khu vực bàn trà là nơi tiếp khách, thể hiện sự chỉn chu của gia chủ. Những vật dụng bẩn hoặc chưa được dọn dẹp có thể làm giảm tính thẩm mỹ của phòng khách và tạo cảm giác thiếu gọn gàng.

Không chỉ vậy, việc chất quá nhiều đồ đạc không liên quan trên bàn còn khiến không gian trở nên chật chội, mất đi sự thông thoáng cần thiết.

Các chuyên gia nội thất cũng khuyến nghị nên giữ mặt bàn gọn gàng, chỉ bố trí những vật dụng thực sự cần thiết như bộ ấm trà, bình hoa hoặc một vài món đồ trang trí phù hợp. Điều này giúp căn phòng trông rộng rãi và tạo thiện cảm với khách đến nhà.

Tránh bày hoa giả, cây giả hoặc hoa đã héo úa



Hoa và cây xanh thường được sử dụng để tạo điểm nhấn cho phòng khách. Tuy nhiên, nhiều người có xu hướng lựa chọn hoa giả hoặc giữ lại những chậu cây đã héo úa trong thời gian dài.

Theo quan niệm dân gian, cây cối tươi tốt tượng trưng cho sức sống và sự phát triển. Ngược lại, cây khô héo hoặc hoa tàn thường gợi cảm giác thiếu sinh khí, ảnh hưởng đến vẻ đẹp chung của không gian sống.

Bên cạnh yếu tố phong thủy, hoa giả và cây giả cũng dễ bám bụi nếu không được vệ sinh thường xuyên. Điều này khiến khu vực bàn uống nước mất đi vẻ sang trọng và sạch sẽ.

Nếu muốn trang trí phòng khách, gia chủ nên ưu tiên những loại cây xanh nhỏ, hoa tươi hoặc các chậu cây dễ chăm sóc để mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Không nên để đồng hồ hỏng hoặc đồ vật không còn sử dụng

Một món đồ khác thường được nhắc đến trong các quan niệm phong thủy là đồng hồ đã ngừng hoạt động.

Nhiều người cho rằng đồng hồ tượng trưng cho sự vận động và dòng chảy của thời gian. Vì vậy, việc để đồng hồ hỏng trong phòng khách có thể tạo cảm giác trì trệ, thiếu sức sống.

Dưới góc độ thực tế, những món đồ hỏng hóc hoặc không còn giá trị sử dụng nếu tiếp tục bày trên bàn uống nước sẽ khiến không gian trở nên lộn xộn và kém thẩm mỹ.

Do đó, khi đồng hồ hết pin hoặc gặp trục trặc, gia chủ nên sửa chữa hoặc thay mới. Tương tự, những vật dụng không còn dùng đến cũng nên được cất gọn hoặc loại bỏ để giữ cho phòng khách luôn ngăn nắp.

Một số nguyên tắc bố trí bàn uống nước được nhiều gia đình áp dụng



Chọn bàn phù hợp với tổng thể không gian

Bàn uống nước nên có kích thước hài hòa với ghế sofa và diện tích phòng khách. Những mẫu bàn quá lớn hoặc quá nhỏ đều có thể làm mất cân đối không gian.

Về màu sắc, gia chủ có thể lựa chọn theo sở thích cá nhân hoặc phong cách thiết kế chung của ngôi nhà để tạo sự đồng bộ và hài hòa.

Tránh đặt bàn chắn lối đi chính

Khu vực phòng khách cần đảm bảo sự thông thoáng và thuận tiện khi di chuyển. Vì vậy, bàn uống nước không nên đặt chắn lối đi hoặc nằm ngay giữa đường lưu thông trong nhà.

Cách bố trí hợp lý sẽ giúp căn phòng rộng rãi hơn, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Không đặt bàn quá gần khu vực nhà vệ sinh

Theo quan điểm phong thủy cũng như nguyên tắc thiết kế nội thất, bàn uống nước nên được bố trí cách xa khu vực nhà vệ sinh để đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ.

Việc sắp xếp này giúp không gian tiếp khách trở nên lịch sự hơn, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng từ mùi hoặc độ ẩm phát sinh.

Đảm bảo tỷ lệ hài hòa với ghế sofa

Chiều cao bàn uống nước nên thấp hơn hoặc tương đương mặt ghế sofa để tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Một bộ bàn ghế có tỷ lệ cân đối không chỉ giúp phòng khách đẹp mắt hơn mà còn mang lại cảm giác thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.

Dù xét theo góc độ phong thủy hay thẩm mỹ, việc duy trì khu vực bàn uống nước sạch sẽ, ngăn nắp luôn là điều cần thiết. Một chiếc bàn gọn gàng không chỉ giúp phòng khách trở nên sang trọng hơn mà còn tạo cảm giác dễ chịu cho các thành viên trong gia đình và khách ghé thăm.

Tác giả: Vũ Thêm (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn