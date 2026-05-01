Bộ Công Thương sẽ kiểm tra đột xuất cây xăng về chất lượng xăng E10

Tại họp báo Chính phủ ngày 3/6, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết cơ quan này đang xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng sinh học. Danh sách các đơn vị sẽ kiểm tra chưa được công bố nhằm bảo đảm tính bất ngờ và hiệu quả của hoạt động này.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc kiểm tra chất lượng xăng sinh học đã được thực hiện liên tục từ năm 2018, thời điểm xăng E5 bắt đầu được phân phối trên thị trường, và tiếp tục duy trì với xăng E10 nhằm bảo đảm nhiên liệu đạt chuẩn.

Các biện pháp xử phạt nếu doanh nghiệp bị phát hiện không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn xăng E10 gồm phạt hành chính, đình chỉ hoạt động và biện pháp khác tùy theo mức độ vi phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn với các loại xăng sinh học. Do đó, theo Thứ trưởng, việc pha trộn nhiêu liệu không đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật cần phải được ngăn chặn.

"Việc kiểm soát chất lượng được thực hiện ở các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông cho đến hệ thống bán lẻ", Thứ trưởng Tân nói, khẳng định sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ các khâu trước đó.

Ông cũng khuyến nghị người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm cần phản ánh, đánh giá để hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nhiên liệu.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời tại họp báo, ngày 3/6. Ảnh: VGP

Nhiên liệu sinh học là loại xăng pha trộn giữa ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và xăng khoáng. Lộ trình nhiên liệu sinh học được nhà điều hành xây dựng từ nhiều năm trước. Từ 2018, Việt Nam đã bán xăng E5 RON92 trên toàn quốc. Đến tháng 8/2025, E10 được thí điểm tại một số địa phương trước khi mở rộng trên phạm vi cả nước.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định việc chuyển đổi sang sử dụng xăng nhiên liệu sinh học hướng tới lợi ích cao nhất cho người dân và người tiêu dùng.

Để bảo vệ người tiêu dùng, ông cho rằng một trong những giải pháp quan trọng là tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người dân. Các bộ ngành, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, sản xuất xe... cần tăng cung cấp thông tin, trả lời phản ánh và tư vấn kỹ thuật cho người dùng.

Hiện Bộ Công Thương xây dựng các bộ cẩm nang và bộ câu hỏi - đáp để giải thích, hướng dẫn cho người dân. Bên cạnh đó, các kênh tiếp nhận thông tin sẽ được đa dạng, gồm cả việc thiết lập tổng đài tự động nhằm tiếp nhận, giải đáp và cập nhật thông tin khách quan cho người dân.

Bộ cũng yêu cầu các hãng xe và doanh nghiệp sản xuất động cơ rà soát, đánh giá lại mức độ tương thích của phương tiện với xăng sinh học. Các hãng xe đã đồng loạt công bố kết quả đánh giá này. Đồng thời, nhà điều hành yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục hướng dẫn người sử dụng, chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dự phòng các tình huống kỹ thuật có thể phát sinh.

Nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn E10 hiện khoảng 100.000 m3 mỗi tháng. Trong đó khoảng 25.000 m3 được sản xuất trong nước, phần còn lại được nhập khẩu. Năng lực phối trộn hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Từ thời điểm phân phối thử nghiệm vào tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn vài trăm đồng mỗi lít so với xăng khoáng cùng loại.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: vnexpress.net