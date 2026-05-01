Nghệ An: "Siết" trách nhiệm người đứng đầu, phòng ngừa gian lận công nghệ cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông điệp này được nhấn mạnh tại hội nghị triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức sáng 3/6, với sự tham gia của Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, trưởng điểm, phó trưởng điểm thi và đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi.

Chuẩn bị đồng bộ cho kỳ thi quy mô lớn

Theo báo cáo tại hội nghị, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai đồng bộ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ liên quan; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực, quy chế thi và phối hợp liên ngành về an ninh, y tế, điện lực, giao thông đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương xây dựng chi tiết, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Năm nay, Nghệ An có 42.033 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.230 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 71 điểm thi với 1.820 phòng thi, huy động 4.360 giám thị coi thi và lực lượng phục vụ kỳ thi theo phương án của Hội đồng thi.

Phó trưởng phòng PA03, Trung tá Nguyên Văn Tuyên phát biểu

Cùng với công tác chuẩn bị tổ chức thi, ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12. Ba đợt thi thử trực tiếp trên phạm vi toàn tỉnh cùng hơn 10 đợt thi thử trực tuyến đã được tổ chức nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi và rèn luyện kỹ năng làm bài. Các nhà trường cũng chú trọng công tác tư tưởng, tổ chức thi thử theo quy mô trường hoặc cụm trường để học sinh làm quen với áp lực phòng thi, ổn định tâm lý trước kỳ thi chính thức.

Kiên quyết ngăn gian lận công nghệ cao

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi và phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Đại diện Công an tỉnh đã phổ biến các nội dung về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khâu của kỳ thi; quán triệt yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và tổ chức coi thi. Đồng thời, lực lượng công an cũng giới thiệu các thiết bị công nghệ cao có thể bị lợi dụng để gian lận trong phòng thi; hướng dẫn cán bộ coi thi nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Phó Trưởng phòng PA03, Thượng tá Mạnh Thị Thúy Nga phát biểu

Thông qua đợt tập huấn, cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi được bổ sung kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành quy chế thi; đồng thời nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa cho biết, trong năm qua, cả nước đã ghi nhận 6 địa phương xảy ra các vụ việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử, trong đó có trường hợp bị xử lý hình sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của chính các thí sinh.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Đối với Nghệ An - địa phương có số lượng thí sinh đông và địa bàn rộng - áp lực, trách nhiệm đặt ra đối với ngành Giáo dục là rất lớn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát biểu.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trong công tác thi cử, mỗi sai sót đều có tính chất và hậu quả riêng, vì vậy không được làm việc theo kinh nghiệm hoặc tư tưởng chủ quan. Các đơn vị cần rà soát kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất tại các điểm thi, công tác in sao, vận chuyển đề thi, bài thi đến tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm tham gia kỳ thi.

Đặc biệt, người đứng đầu ngành Giáo dục Nghệ An yêu cầu các điểm thi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, từ xa; kiên quyết không để thí sinh mang điện thoại di động hoặc các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.

Trách nhiệm của người đứng đầu điểm thi cũng được đặt ra một cách cụ thể. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu để xảy ra trường hợp thí sinh mang điện thoại hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong phòng thi, trưởng điểm thi sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp và bị xem xét xử lý theo mức độ vi phạm.

Không chỉ yêu cầu cấp dưới nâng cao trách nhiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa cũng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu xảy ra sơ suất liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi; đồng thời yêu cầu các đơn vị không đùn đẩy trách nhiệm cho giáo viên, phụ huynh hay học sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các phương án xử lý tình huống phát sinh, với mục tiêu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn