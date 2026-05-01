Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra một số dự án trọng điểm tại các xã, phường: Đông Hiếu, Quỳnh Anh, Quỳnh Mai

Tại xã Đông Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và đoàn công tác đã kiểm tra tại dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu. Công trình xây dựng trên khu đất quy hoạch rộng 10,166 ha với tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu là 54 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng đoàn công tác thăm phòng trưng bày các hiện vật gắn liền với chuyến thăm Nông trường Đông Hiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 10/12/1961

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị khối lượng hoàn thành thực tế của dự án đạt 39,395 tỷ đồng. Đối với gói thầu xây dựng toàn bộ công trình do Công ty Cổ phần Tây An thực hiện, hạng mục thiết bị và hệ thống cấp điện đã hoàn thành. Các cấu kiện mương đúc sẵn phục vụ thoát nước và gia cố mái taluy đạt 100% khối lượng. Hạng mục nhà bia dẫn tích số 1 đạt 95%, bãi đậu xe đạt 98%, sân quảng trường và bia dẫn tích số 2 đạt 67%, còn phần san nền đạt 25.000 m² trên tổng diện tích 44.000 m². Dự án đã giải ngân 44,487 tỷ đồng, hiện còn tồn đọng 7 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh chưa giải ngân. Do biến động giá cả và chính sách thay đổi, tổng mức đầu tư cần điều chỉnh lên 100 tỷ đồng, dẫn đến việc thiếu hụt 46 tỷ đồng.

Dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu có tổng mức đầu tư 54.000 triệu đồng trên diện tích đất quy hoạch 10,166ha

UBND xã Đông Hiếu đã chủ động lập hồ sơ điều chỉnh cắt giảm quy mô một số hạng mục nhằm giữ nguyên tổng mức đầu tư cũ. Hiện Sở Xây dựng đang thẩm định để trình phê duyệt trước ngày 15/6/2026, nhà thầu quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/9/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu Nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành giải ngân theo đúng tiến độ cam kết và bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 15/9/2026

Kiểm tra dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành thống nhất phương án điều chỉnh cắt giảm một số hạng mục chưa cấp thiết để giữ nguyên tổng mức đầu tư như cũ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn. Đồng thời, yêu cầu Nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành giải ngân nguồn vốn theo đúng tiến độ cam kết và bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 15/9/2026.

Tiếp đó, tại xã Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và Mộ Hồ Tùng Mậu.

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và Mộ Hồ Tùng Mậu đã có những chuyển biến lớn sau khi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào ngày 14/5/2025. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án đã chính thức được chuyển giao từ UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư vào tháng 8/2025.

Hạng mục nhà ở đồng chí Hồ Tùng Mậu, khuôn viên khu mộ và hệ thống nhà che bia thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo di tích tại xã Quỳnh Anh đã được xây dựng khang trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và đoàn công tác kiểm tra các hạng mục tại Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và Mộ Hồ Tùng Mậu

Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện công đoạn cuối phần san nền và lát gạch khuôn viên

Đến nay, tiến độ xây lắp đạt kết quả tích cực; cụ thể tại khu vực nhà thờ đã hoàn thành xây dựng nhà ở đồng chí Hồ Tùng Mậu, cảnh quan sân vườn và hàng rào bao quanh. Đối với khu vực mộ, các hạng mục chính gồm nhà che mộ, nhà bia cùng phần san nền và lát gạch khuôn viên đến nay đã hoàn thành toàn bộ.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu sau khi các hạng mục cốt lõi hoàn thành, Chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ kỹ thuật để bàn giao cho địa phương lập phương án quản lý, bảo vệ, đưa di tích trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Cũng trong sáng nay, tại phường Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai.

Đối với dự án xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai tại phường Quỳnh Mai, công trình đang được triển khai đồng thời 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức dự toán sau điều chỉnh là 66,315 tỷ đồng. Quy mô kiến trúc cốt lõi của giai đoạn này là khối nhà khám chữa bệnh và điều trị cao 5 tầng cùng các công trình phụ trợ đi kèm. Đến nay, toàn bộ khối lượng xây lắp chính thuộc giai đoạn 1 đã hoàn thành hoàn thiện từ thời kỳ UBND thị xã Hoàng Mai (cũ) làm chủ đầu tư, riêng hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy đang thi công đạt 99% khối lượng. Giá trị khối lượng thực hiện toàn giai đoạn 1 đạt 52,2 tỷ đồng (bằng 99% giá trị hợp đồng), lũy kế giải ngân đạt 59,833 tỷ đồng, tương đương 95% dự toán.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, các hạng mục thuộc giai đoạn 1 của dự án hiện đã cơ bản hoàn thiện. Toàn bộ giai đoạn này dự kiến sẽ chính thức bàn giao vào cuối tháng 6

Song song với đó, giai đoạn 2 của Trung tâm Y tế có tổng dự toán phê duyệt 115 tỷ đồng. Quy mô đầu tư giai đoạn 2 tập trung xây mới Khối y tế dự phòng cao 3 tầng, Khu dinh dưỡng và nhà ăn, Nhà kho vật tư sửa chữa thiết bị, Nhà đại thể, Nhà bán thuốc, Gara ô tô trung tâm, Nhà khí y tế cùng hệ thống xử lý chất thải rắn và nhà giữ xe mở rộng kết nối đồng bộ với giai đoạn 1.

Hiện giai đoạn 2 đã hoàn thiện xong toàn bộ hồ sơ pháp lý, cơ quan quản lý đã tiến hành đăng tải thông tin để tổ chức lựa chọn các nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị, tư vấn giám sát và bảo hiểm công trình. Dự kiến công tác lựa chọn nhà thầu sẽ hoàn thành để tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 25/6/2026. Tính đến nay, giai đoạn 2 đã giải ngân được 2,168 tỷ đồng phục vụ cho các chi phí tư vấn lập báo cáo, khảo sát thiết kế và thẩm định ban đầu. Để dự án phát huy tối đa hiệu quả y tế công cộng, UBND phường Quỳnh Mai kiến nghị UBND tỉnh cùng các Sở, ngành tiếp tục hỗ trợ kiểm tra, tổ chức nghiệm thu chặt chẽ trước khi chính thức đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu Nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tốc độ thi công nhằm kịp tiến độ đã đề ra

Nhằm đảm bảo tính đồng bộ của mạng lưới y tế cơ sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu Chủ đầu tư, nhà thầu phải hoàn thiện dứt điểm 1% khối lượng còn lại của hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc giai đoạn 1. Đối với giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý thực hiện quy trình đấu thầu nghiêm túc, khách quan nhằm lựa chọn đơn vị có năng lực thực sự, đảm bảo tổ chức khởi công trong tháng 6/2026.

Đồng thời, giao các Sở chuyên ngành phối hợp kiểm tra, nghiệm thu toàn diện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn, tuyệt đối không đưa công trình vào khai thác khi chưa đủ điều kiện an toàn y tế.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn