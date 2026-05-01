Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup 2026

Trận khai mạc World Cup 2026 giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi sẽ diễn ra trên sân Azteca lúc 2 giờ ngày 12/6 (giờ Hà Nội). Khoảng 90 phút trước giờ bóng lăn, lễ khai mạc dự kiến bắt đầu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có J Balvin và Tyla.

Giữa không gian rực rỡ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người hâm mộ Việt Nam có thể thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên phần mái sân Azteca, dù đội tuyển Việt Nam không dự giải đấu.

Quốc kỳ Việt Nam sẽ xuất hiện trên khán đài sân vận động Azteca -Mexico trong lễ khai mạc World Cup 2026.

Khoảnh khắc đặc biệt ấy không phải ngoại lệ dành riêng cho Việt Nam. Được biết, Ban tổ chức đã treo quốc kỳ của các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên FIFA trên phần mái sân Azteca trước thềm lễ khai mạc.

Đây là nghi thức mang ý nghĩa biểu tượng, nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết và sự kết nối của cộng đồng bóng đá toàn cầu. World Cup 2026 chỉ quy tụ 48 đội tuyển, nhưng ngày hội này vẫn thuộc về mọi thành viên trong đại gia đình bóng đá thế giới.

Ý tưởng trên được lấy cảm hứng từ World Cup 1986, giải đấu cũng diễn ra tại Mexico. Khi ấy, quốc kỳ của các thành viên FIFA được bố trí xung quanh sân vận động như biểu tượng cho sự hội tụ của bóng đá toàn cầu, bất kể quốc gia đó có giành vé dự vòng chung kết hay không.

Được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh, lá cờ Việt Nam nằm gần trung tâm khán đài B. Vị trí này tương đối nổi bật, dễ xuất hiện trong các góc quay truyền hình và hình ảnh của truyền thông quốc tế.

Chi tiết ấy càng thêm ý nghĩa bởi sân Azteca là một biểu tượng của bóng đá thế giới. Công trình tại Mexico City từng tổ chức các trận chung kết World Cup 1970 và 1986, nơi huyền thoại Pele và Diego Maradona lần lượt nâng cao Cup vàng.

World Cup 2026 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn khi lần đầu mở rộng lên 48 đội tuyển. Tổng cộng 104 trận được tổ chức tại Mexico, Mỹ và Canada, đưa giải đấu trở thành kỳ đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn