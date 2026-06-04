Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố

Bà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ đầu năm 2022, để tạo niềm tin nhằm thu hút đầu tư, bà Trang cho nhân viên kinh doanh đi quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Nhóm này thuyết trình các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh, lợi nhuận và hứa hẹn trả lãi suất 5-8% mỗi tháng cho nhà đầu tư.

Nhiều thông tin về các dự án là không đúng song nhiều nhà đầu tư vẫn xuống tiền, ký "hợp đồng hợp tác kinh doanh" các sản phẩm từ rau má với nhóm CCV Group. Tiền được nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của CCV Group và tài khoản cá nhân bà Trang.

Từ tháng 3/2023, công ty bắt đầu dừng trả lợi nhuận và cả tiền vốn góp như đã cam kết trước đó. Những tháng sau đó, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Trang vì có dấu hiệu lừa đảo.

Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang. Ảnh: CCV Group

CCV Group thành lập từ năm 2018, sau đó doanh nghiệp này đứng tên góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vua rau má. Bà Trang được giới thiệu trên các phương tiện thông tin là người đại diện theo pháp luật của cả 2 doanh nghiệp này.

Lý giải việc lựa chọn rau má làm nông sản chính, bà Trang cho biết, rau má đáp ứng đầy đủ tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp, vừa quen thuộc với người dân Việt Nam, vừa là thảo dược tốt bảo vệ sức khỏe con người. Doanh nghiệp này còn giới thiệu rộng rãi rằng đã chọn Long An là khu vực để đặt nông trại.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net