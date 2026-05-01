Công an Nghệ An bắt giữ băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia Nguyễn Đăng Dũng

Thời gian qua, tình hình tội phạm có trụ sở tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho người dân và bức xúc trong dư luận quần chúng. Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương tại Nghệ An đã tập trung đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

03 đối tượng Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phát hiện một băng nhóm với hàng chục đối tượng nghi vấn trong thời gian làm việc tại Phnôm Pênh, Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh bước đầu, Cơ quan Công an xác định, đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên là Nguyễn Đăng Dũng (sinh năm 1990), trú tại xã Tân Kỳ. Theo đó, thời gian tại Campuchia, Nguyễn Đăng Dũng lập công ty văn phòng và trực tiếp điều hành với tư cách Giám đốc sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động. Thực chất đây là một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng (sinh năm 1995), trú tại xã Tân Kỳ và Nguyễn Đăng Hiếu (sinh năm 1993), trú tại xã Tân Kỳ với vai trò chủ quản.

Tang vật chuyên án thu giữ

Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện công việc lừa đảo.

Đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng”, được xây dựng, thiết kế theo quy trình 04 bước (“xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen”; “Dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ”; “Bắt đầu có đơn hàng – tạo lòng tin” và “Giết khách”). “Con mồi” được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả) sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi nạn nhân đã “say tình ảo”, tin tưởng, đối tượng sẽ “dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ” từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã bàn bạc trốn về Việt Nam rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố, tiếp tục lên kế hoạch phạm tội tại Việt Nam ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với băng nhóm tội phạm trên, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Công an đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ

Sau thời gian theo dõi, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, từ ngày 20/05/2026 đến ngày 29/05/2026, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các xã Nghĩa Hành, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Phúc Lộc, Trung Lộc, Nghĩa Lâm và phường Trường Vinh.... thành lập 24 tổ công tác, huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sỹ, phá thành công chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm Lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại tỉnh thành trên toàn quốc.

Tang vật thu giữ: 30 chiếc điện thoại di động, 02 laptop, 15 hộ chiếu, 01 chiếc ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở đối tượng liên quan, Cơ quan Công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 05/2023 đến tháng 01/2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng, trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 04 ngày.

Việc phá thành công Chuyên án cũng như triệt xóa hoàn toàn băng nhóm tội phạm nói trên là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ cũng như đơn vị liên quan thể hiện sự đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng không gian mạng theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh. Đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo dựng uy tín của lực lượng Công an trong quần chúng nhân dân và ngăn chặn đối tượng tiếp tục hoạt động phạm tội.

Hiện chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 55, Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Trước những lời mời tham gia bán hàng tại trang thương mại điện tử trong và ngoài nước, người dân cần chú ý đường link giả mạo (đối chiếu với website thương mại điện tử chính thức hoặc website đã được đăng ký với Bộ Công thương).

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn