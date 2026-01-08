Thiết bị vệ sinh gồm những gì chi tiết nhất

Thiết bị vệ sinh gồm những gì?

Thiết bị vệ sinh là tập hợp các sản phẩm được lắp đặt trong phòng tắm, nhà vệ sinh nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Dưới đây là những loại thiết bị vệ sinh phổ biến nhất hiện nay.

Bồn cầu là thiết bị vệ sinh cần thiết nhất

Bồn cầu: Là thiết bị không thể thiếu trong mọi phòng vệ sinh. Trên thị trường hiện nay có nhiều dòng bồn cầu khác nhau như bồn cầu 1 khối, bồn cầu 2 khối, bồn cầu treo tường, bồn cầu thông minh,...

Chậu rửa mặt (Lavabo): Được làm từ sứ hoặc đá nhân tạo. Lavabo có nhiều kiểu dáng như lavabo âm bàn, lavabo bán âm bàn, lavabo đặt bàn, chậu rửa dương vành, lavabo treo tường,...

Vòi chậu rửa: Là phụ kiện đi kèm không thể tách rời với lavabo. Vòi chậu rửa hiện nay rất đa dạng như vòi gắn tường, vòi cảm ứng tự động, vòi bán tự động và vòi gạt tay,...

Vòi sen tắm: Được thiết kế để phun nước thành tia nhỏ. Hiện nay có nhiều loại như sen tắm thường, sen tắm cây, sen âm tường, sen âm trần,... Chất liệu phổ biến là đồng mạ Niken-Crom hoặc inox, bền và chống gỉ sét.

Bồn tắm là thiết bị mang đến sự thư giãn

Bồn tắm: Là thiết bị mang lại không gian thư giãn, giúp người dùng giải tỏa căng thẳng sau ngày dài làm việc. Các loại bồn tắm phổ biến gồm bồn tắm đặt sàn, bồn tắm xây được lắp đặt cố định, bồn tắm massage,...

Bộ phụ kiện phòng tắm: Các phụ kiện phổ biến gồm gương phòng tắm, hộp đựng xà phòng, kệ kính, thanh vắt khăn,… Những sản phẩm này thường được làm từ thép không gỉ, kẽm mạ Niken-Crom, nhựa cao cấp.

Có thể thấy thiết bị vệ sinh bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như bồn cầu, chậu rửa mặt, vòi chậu, vòi sen tắm, bồn tắm và các phụ kiện đi kèm. Mỗi thiết bị đều đóng vai trò riêng, góp phần tạo nên sự tiện nghi, sạch sẽ và hoàn thiện cho không gian. Việc lựa chọn thiết bị vệ sinh chất lượng giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và giúp phòng tắm, nhà vệ sinh trở nên đồng bộ, thẩm mỹ và bền đẹp theo thời gian.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn