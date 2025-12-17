Đặc sản miền Tây chưa tới trăm nghìn khiến Ngọc Trinh ăn say mê giữa biệt thự 50 tỷ

Mới đây, Ngọc Trinh đăng tải khoảnh khắc ghi lại cảnh chuẩn bị cho bữa ăn giản dị tại nhà, gồm xoài bào sợi trộn nước mắm, ăn kèm cá chiên.

Ngọc Trinh chia sẻ món đặc sản miền Tây gồm cá chiên, ăn kèm xoài bào trộn nước mắm giữa biệt thự 50 tỷ. (Ảnh FBNV)

Chỉ là những nguyên liệu quen thuộc, giá chưa tới trăm nghìn nhưng đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi cảm giác gần gũi, đời thường. Không cầu kỳ bày biện, bữa ăn mang đúng tinh thần mộc mạc của người miền sông nước.

Vốn là người miền Tây, nữ người mẫu nhiều lần chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với các món ăn dân dã. Với cô, đó không chỉ là ẩm thực mà còn là ký ức tuổi thơ gắn liền với quê nhà.

Cá chiên giòn, ăn kèm xoài trộn nước mắm có vị chua, mằn mặn cực kỳ bắt cơm. (Ảnh FBNV)

Xoài bào trộn nước mắm ăn cùng cá chiên là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình miền Tây Nam Bộ. Không xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng, món ăn này chinh phục thực khách bằng sự đơn giản và hương vị hài hòa.

Chỉ cần vài trái xoài sống, bào sợi mỏng, trộn cùng nước mắm ngon, chút ớt băm, đôi khi thêm ít đường hoặc tỏi phi, là đã đủ tạo nên một món ăn kích thích vị giác.

Điểm đặc biệt của món xoài bào nằm ở sự cân bằng giữa các vị. Xoài xanh chua thanh, giòn mát, khi trộn cùng nước mắm mặn mà tạo nên cảm giác vừa miệng, dễ ăn. Vị cay của ớt giúp món ăn thêm phần dậy vị, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Người miền Tây thường không cân đo đong đếm, mọi thứ đều “nêm nếm bằng cảm giác” nhưng chính sự ngẫu hứng ấy lại làm nên nét riêng khó lẫn.

Cá chiên ăn kèm mắm xoài cực ngon. (Ảnh minh họa từ Internet)

Ăn xoài bào không thể thiếu cá chiên - phần “linh hồn” giúp món ăn trở nên trọn vẹn. Cá có thể là cá lóc, cá rô, cá sặc hay cá trê, được làm sạch rồi chiên giòn trên chảo dầu nóng. Lớp da cá vàng ruộm, giòn rụm bên ngoài, thịt cá bên trong vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên.

Khi gắp miếng cá chiên, cuốn cùng xoài bào hoặc ăn xen kẽ, vị béo của cá hòa với vị chua mặn của xoài tạo nên cảm giác hài hòa, không ngấy.

Khi gắp miếng cá chiên, cuốn cùng xoài bào hoặc ăn xen kẽ, vị béo của cá hòa với vị chua mặn của xoài tạo nên cảm giác hài hòa, cực ngon miệng. (Ảnh minh họa từ Internet)

Với người miền Tây, món ăn này còn gắn liền với nhịp sống sông nước. Đó có thể là bữa cơm chiều sau buổi làm đồng, là món ăn vội bên bếp lửa đơn sơ, hay là “mồi bén” trong những buổi tụ họp thân tình. Không cần nguyên liệu đắt tiền, chỉ cần chút cá tươi, vài trái xoài trong vườn là đã có một bữa ăn đủ đầy hương vị.

Ngày nay, xoài bào trộn nước mắm ăn cùng cá chiên không chỉ dừng lại ở gian bếp quê mà còn xuất hiện trong ký ức và câu chuyện của nhiều người con miền Tây xa xứ. Như khoảnh khắc Ngọc Trinh chia sẻ, món ăn dân dã ấy gợi lại cảm giác thân quen, mộc mạc, nhắc nhớ về một miền quê bình dị nhưng đậm đà bản sắc ẩm thực.

Tác giả: Minh Huy

Nguồn tin: saostar.vn