5 xu hướng nội thất lỗi thời khiến ngôi nhà kém sang

Trước đây, các chi tiết chạm khắc tinh xảo, hoa văn dày đặc trên tủ, bàn, ghế từng được xem là biểu tượng của sự sang trọng. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, phong cách này ngày nay bị đánh giá là nặng nề, chiếm diện tích và khó vệ sinh. Không gian quá nhiều chi tiết trang trí khiến căn nhà trở nên bí bách, đặc biệt là nhà phố hoặc căn hộ có diện tích hạn chế. Ảnh: Internet
Xu hướng hiện đại ưu tiên sự tinh giản, đường nét gọn gàng và tính công năng cao hơn là phô trương hình thức. Ảnh: Trí Việt decor
Những gam màu chói như đỏ tươi, tím đậm, xanh lá neon từng được ưa chuộng để tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi bị lạm dụng trên tường, trần và nội thất dễ gây cảm giác mệt mỏi, rối mắt. Ảnh: Son Jotun
Hiện nay, các bảng màu trung tính như trắng, be, xám, nâu nhạt được ưu ái hơn vì mang lại cảm giác thư giãn, dễ phối đồ và ít lỗi mốt theo thời gian. Ảnh: Noithatmanhhe
Từng được xem là giải pháp kinh tế thay thế cho da thật, nhưng thực tế, nội thất giả da là một trong những xu hướng nội thất lỗi thời nhanh nhất. Ảnh: Sofa Xuyên Á
Giả da thường mang lại cảm giác bí bách, dính vào mùa hè và lạnh lẽo vào mùa đông. Sau một thời gian ngắn sử dụng, nội thất giả da bắt đầu bong tróc, nổ bề mặt, gây mất thẩm mỹ. Ảnh: Happynest
Sàn gạch men bóng từng rất phổ biến vì dễ lau chùi và tạo cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, nhược điểm của loại sàn này là dễ trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Gạch Tây Ban Nha
Ngoài ra, bề mặt quá bóng còn làm lộ vết bẩn và dấu chân. Hiện nay, sàn gỗ công nghiệp, sàn vinyl hoặc gạch nhám nhẹ được ưa chuộng hơn nhờ tính an toàn và thẩm mỹ tự nhiên. Ảnh: Gạch Viglacera
Trần thạch cao giật cấp phức tạp với nhiều tầng, nhiều hoa văn từng là “chuẩn mực” cho phòng khách sang trọng. Thế nhưng, kiểu trần này không chỉ tốn chi phí mà còn làm giảm chiều cao không gian, gây cảm giác nặng nề. Ảnh: Vĩnh Tường
Xu hướng mới hướng đến trần phẳng, đơn giản, kết hợp ánh sáng tự nhiên và đèn âm trần tinh tế để tạo sự thoáng đãng. Ảnh: Decox Design
