4 loại cây lọc không khí nhưng không nên trồng trong nhà

Những năm gần đây, bàng cảnh (đặc biệt là bàng Singapore) được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ hình dáng hiện đại, lá to, xanh bóng. Ảnh: Vietnamnet
Với diện tích lá lớn, bàng cảnh được cho là có khả năng giữ bụi, điều hòa độ ẩm và cải thiện vi khí hậu trong phòng kín. Ảnh: Phương Trung Green
Tuy nhiên, theo phong thủy, bàng cảnh gây nhiều tranh cãi. Cây bàng với tán lá lớn, mọc theo tầng, thân thẳng và cứng, bị cho là mang đến cảm giác "áp khí", che chắn luồng sinh khí lưu thông trong nhà. Ảnh: Caycanhmienbac
Trắc bách diệp là loài cây thân gỗ nhỏ, có tinh dầu tự nhiên. Trong dân gian, trắc bách diệp được cho là có khả năng khử mùi, ức chế vi khuẩn trong không khí. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, trong văn hóa Á Đông, trắc bách diệp gắn liền với khu lăng mộ, nghĩa trang, tượng trưng cho âm khí nặng. Ảnh: Internet
Do vậy, nhiều gia đình kiêng trồng trắc bách diệp trong nhà vì lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần và vận khí của các thành viên. Ảnh: Tiền phong
Dương xỉ thường xuất hiện trong danh sách các loại cây có khả năng hút formaldehyde và cải thiện độ ẩm không khí. Ảnh: Cayxanhgianguyen
Tuy nhiên, ít ai biết rằng lá cây có thể phát tán bào tử nấm mốc, đặc biệt trong môi trường ẩm và ít thông gió. Ảnh: Wiki
Đối với những người mắc bệnh viêm mũi dị ứng, hen suyễn hoặc trẻ nhỏ, việc trồng dương xỉ trong nhà có thể khiến tình trạng hô hấp trở nên nghiêm trọng hơn. Ảnh: Caythuoc
Dâm bụt thường được trồng làm hàng rào nhờ tán lá rậm, khả năng giữ bụi và chắn gió tốt. Ảnh: VOV
Nhưng theo quan niệm dân gian, dâm bụt không được khuyến khích trồng sát nhà hoặc đưa vào trong nhà. Nhiều người tin rằng cây dâm bụt mang ý nghĩa không tốt về mặt gia đạo, dễ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm, các mối quan hệ trong gia đình. Ảnh: Internet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn