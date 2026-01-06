4 loại cây lọc không khí nhưng không nên trồng trong nhà

Tuy nhiên, theo phong thủy, bàng cảnh gây nhiều tranh cãi. Cây bàng với tán lá lớn, mọc theo tầng, thân thẳng và cứng, bị cho là mang đến cảm giác "áp khí", che chắn luồng sinh khí lưu thông trong nhà. Ảnh: Caycanhmienbac