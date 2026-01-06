Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Quán cà phê với mái dốc dài độc nhất vô nhị tại TP HCM

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, quán cà phê như một điểm dừng chân yên bình – nơi du khách rời xa ồn ào, tìm thấy sự thanh thản ngay giữa lòng thành phố.

Tọa lạc trên lô đất góc nổi bật dọc theo một trong những con phố sầm uất nhất phường Bà Rịa (TP HCM), quán cà phê The 1999's Coffee nổi lên như một điểm nhấn độc đáo trong khu vực đô thị đang phát triển. Ảnh: Minq Bui

Không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ trà và cà phê, dự án còn có kiến trúc độc đáo, mang đến khoảnh khắc yên bình giữa nhịp sống hối hả không ngừng nghỉ của thành phố. Ảnh: Minq Bui

Tận dụng vị trí góc chiến lược, thiết kế mở rộng tòa nhà ra nhiều hướng, tạo cảm giác thoáng đãng và kết nối với cảnh quan đường phố. Ảnh: Minq Bui

Một trong những điểm nổi bật nhất của dự án là mái dốc dài hướng về phía tây, không chỉ định hình dáng tòa nhà mà còn che nắng hiệu quả suốt cả ngày. Ảnh: Minq Bui

Ánh sáng tự nhiên chiếu vào không gian từ sáng đến chiều muộn làm nổi bật sự tương tác giữa các khối hình bất đối xứng của quán cà phê và đường mái kéo dài. Ảnh: Minq Bui

Mái nhà được ốp bằng các tấm kim loại nhỏ với nhiều màu sắc, hình dạng và kích thước khác nhau, xếp lớp theo hình vảy cá - một chi tiết bắt mắt trở thành yếu tố thị giác đặc trưng của quán cà phê. Ảnh: Minq Bui

Công trình sử dụng các vật liệu tự nhiên và truyền thống, bao gồm đá, gạch nung, tấm đan bằng lau sậy, gỗ tự nhiên và kết cấu đất nén. Ảnh: Minq Bui

Mỗi vật liệu được sử dụng cẩn thận để giữ nguyên đặc tính thô mộc, tạo không gian vừa gần gũi với thiên nhiên vừa hiện đại. Ảnh: Minq Bui

Cách tiếp cận trực quan này đảm bảo quán cà phê luôn ấm cúng, thân thiện và thu hút mọi du khách. Ảnh: Minq Bui

Bên trong, ngôn ngữ thiết kế mộc mạc tiếp tục được thể hiện một cách liền mạch. Ảnh: Minq Bui

Sự kết hợp hài hòa giữa các tông màu trung tính, màu vàng nhạt và bề mặt gỗ ấm áp góp phần tạo nên một không gian nội thất thư thái. Ảnh: Minq Bui

Cửa sổ lớn mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài, tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và mang lại sức sống cho các không gian trong nhà nhỏ gọn. Ảnh: Minq Bui

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: mái dốc dài ,độc nhất vô nhị ,quán cà phê ,TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP