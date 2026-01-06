Quán cà phê với mái dốc dài độc nhất vô nhị tại TP HCM

Tọa lạc trên lô đất góc nổi bật dọc theo một trong những con phố sầm uất nhất phường Bà Rịa (TP HCM), quán cà phê The 1999's Coffee nổi lên như một điểm nhấn độc đáo trong khu vực đô thị đang phát triển. Ảnh: Minq Bui
Không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ trà và cà phê, dự án còn có kiến trúc độc đáo, mang đến khoảnh khắc yên bình giữa nhịp sống hối hả không ngừng nghỉ của thành phố. Ảnh: Minq Bui
Tận dụng vị trí góc chiến lược, thiết kế mở rộng tòa nhà ra nhiều hướng, tạo cảm giác thoáng đãng và kết nối với cảnh quan đường phố. Ảnh: Minq Bui
Một trong những điểm nổi bật nhất của dự án là mái dốc dài hướng về phía tây, không chỉ định hình dáng tòa nhà mà còn che nắng hiệu quả suốt cả ngày. Ảnh: Minq Bui
Ánh sáng tự nhiên chiếu vào không gian từ sáng đến chiều muộn làm nổi bật sự tương tác giữa các khối hình bất đối xứng của quán cà phê và đường mái kéo dài. Ảnh: Minq Bui
Mái nhà được ốp bằng các tấm kim loại nhỏ với nhiều màu sắc, hình dạng và kích thước khác nhau, xếp lớp theo hình vảy cá - một chi tiết bắt mắt trở thành yếu tố thị giác đặc trưng của quán cà phê. Ảnh: Minq Bui
Công trình sử dụng các vật liệu tự nhiên và truyền thống, bao gồm đá, gạch nung, tấm đan bằng lau sậy, gỗ tự nhiên và kết cấu đất nén. Ảnh: Minq Bui
Mỗi vật liệu được sử dụng cẩn thận để giữ nguyên đặc tính thô mộc, tạo không gian vừa gần gũi với thiên nhiên vừa hiện đại. Ảnh: Minq Bui
Cách tiếp cận trực quan này đảm bảo quán cà phê luôn ấm cúng, thân thiện và thu hút mọi du khách. Ảnh: Minq Bui
Bên trong, ngôn ngữ thiết kế mộc mạc tiếp tục được thể hiện một cách liền mạch. Ảnh: Minq Bui
Sự kết hợp hài hòa giữa các tông màu trung tính, màu vàng nhạt và bề mặt gỗ ấm áp góp phần tạo nên một không gian nội thất thư thái. Ảnh: Minq Bui
Cửa sổ lớn mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài, tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và mang lại sức sống cho các không gian trong nhà nhỏ gọn. Ảnh: Minq Bui
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn