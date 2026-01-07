5 thói quen phong thủy giúp 'đánh thức' vận may đầu năm

Dưới đây là 5 thói quen phong thủy đơn giản, dễ thực hiện, giúp “đánh thức” vận may đầu năm:

1. Thay ví mới

Trong phong thủy, ví tiền được xem là “ngôi nhà của tài lộc”. Việc thay ví mới vào đầu năm mang ý nghĩa làm mới năng lượng tài chính, mở ra một chu kỳ thu – chi hanh thông hơn.

Thay ví mới đầu năm được xem là cách làm mới “ngôi nhà tài lộc”

Bởi một chiếc ví cũ, sờn rách hoặc quá chật chội thường được cho là tích tụ năng lượng trì trệ, dễ khiến tiền bạc thất thoát.

Khi chọn ví mới, nên ưu tiên kiểu dáng gọn gàng, màu sắc hài hòa như nâu, đen, xanh đậm hoặc be – những gam màu tượng trưng cho sự ổn định. Ngoài ra, nên dọn dẹp ví thường xuyên, bỏ bớt hóa đơn cũ, tiền lẻ không dùng để ví luôn thông thoáng, tượng trưng cho dòng tiền lưu chuyển thuận lợi trong năm mới.

2. Giữ lối vào nhà thông thoáng

Lối vào nhà được xem là “miệng khí”, nơi đón sinh khí và năng lượng từ bên ngoài vào không gian sống.

Lối vào nhà thông thoáng sẽ mang đến năng lượng tích cực

Một lối vào gọn gàng, sáng sủa giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, mang lại cảm giác thoải mái và thuận lợi cho gia chủ. Ngược lại, việc bày biện quá nhiều đồ đạc, giày dép bừa bộn hay ánh sáng yếu có thể khiến sinh khí bị cản trở.

Đầu năm là thời điểm thích hợp để dọn dẹp lối vào, loại bỏ vật dụng không cần thiết, lau chùi cửa ra vào và đảm bảo khu vực này luôn sạch sẽ. Có thể đặt thêm cây xanh nhỏ hoặc thảm chào cửa màu sáng để tăng cảm giác ấm áp, chào đón.

3. Tránh tích trữ đồ đạc không cần thiết

Tích trữ quá nhiều đồ đạc cũ, hỏng hoặc không còn sử dụng được xem là nguyên nhân khiến năng lượng trì trệ tồn đọng trong không gian sống.

Theo phong thủy, đồ vật không dùng đến lâu ngày sẽ mang theo cảm giác nặng nề, cản trở dòng chảy của vận may mới.

Loại bỏ đồ đạc không cần thiết giúp không gian sống thông thoáng

Việc dọn dẹp, thanh lọc đồ đạc vào đầu năm mang ý nghĩa “dọn chỗ cho điều mới”, giúp không gian sống trở nên nhẹ nhàng và thông thoáng hơn.

Khi sắp xếp, nên phân loại rõ đồ còn dùng được, đồ cần sửa chữa và đồ nên bỏ hoặc cho đi. Điều quan trọng là tránh tâm lý tiếc nuối giữ lại những thứ không còn giá trị sử dụng.

4. Dọn dẹp bàn làm việc đầu năm

Bàn làm việc được xem là khu vực đại diện cho sự nghiệp, học tập và con đường phát triển cá nhân. Một bàn làm việc bừa bộn thường phản ánh tư duy rối rắm, thiếu tập trung, trong khi không gian gọn gàng giúp đầu óc minh mẫn và làm việc hiệu quả hơn.

Đầu năm, việc dọn dẹp bàn làm việc mang ý nghĩa sắp xếp lại mục tiêu và định hướng cho chặng đường phía trước. Khi dọn, nên bỏ bớt giấy tờ cũ, đồ dùng hỏng, chỉ giữ lại những vật dụng thực sự cần thiết.

Lưu ý không đặt quá nhiều đồ trang trí gây rối mắt; ưu tiên ánh sáng tốt và bố trí bàn làm việc hướng ra không gian mở.

5. Mở cửa đón ánh sáng và không khí buổi sáng

Ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành được xem là nguồn sinh khí quan trọng trong phong thủy.

Thói quen mở cửa, kéo rèm đón nắng vào buổi sáng giúp kích hoạt năng lượng tích cực, mang lại cảm giác tươi mới và khởi đầu suôn sẻ cho một ngày mới.

Ánh sáng không chỉ giúp không gian sáng sủa hơn mà còn tác động tích cực đến tinh thần, giảm cảm giác uể oải và căng thẳng.

Bên cạnh đó, việc lưu thông không khí giúp loại bỏ năng lượng tù đọng tích tụ qua đêm.

Duy trì thói quen này vào đầu năm được xem như cách “đánh thức” vận may, tạo nền tảng cho một năm nhiều sinh khí.

Tác giả: Tuệ Nghi

Nguồn tin: baovanhoa.vn